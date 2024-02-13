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مقتل 5 عناصر من حزب الله في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

منذ 6 ساعات
مقتل 5 عناصر من حزب الله في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

وطنا اليوم:أعلن حزب الله مقتل 5 من عناصره جنوب لبنان، كما أعلن تنفيذ 7 عمليات ضد مواقع إسرائيلية قبالة الحدود الجنوبية وفي مزارع شبعا المحتلة.
وقال الحزب اللبناني إنه قصف بصواريخ بركان تجمعا للجنود الإسرائيليين في بركة ريشا، كما قصف ثكنتي زرعيت وبرانيت بصواريخ “فلق1” واستهدف مبنيين في مستوطنتي يرؤون وأفيفيم، وقصف موقعي الرادار وزبدين في مزارع شبعا المحتلة.
وأفاد مصدر أن المقاتلات الإسرائيلية شنت غارات على عدة بلدات في منطقة جنوب لبنان من بينها الخيام وطلوسة وبليدا ومارون الراس وجبل بلاط. في حين أعلنت سرايا القدس استشهاد اثنين من مقاتليها جنوب لبنان.
وقالت سرايا القدس في بيان مساء أمس الاثنين “نزفّ الشهيدين المجاهدين محمد موسى فارس (أبو جهاد) وسليمان شحادة سليمان (أبو طالب) واللّذين ارتقيا على حدود فلسطين المحتلة جنوبي لبنان ضمن معركة طوفان الأقصى”.
وعلى وقع العدوان المدمر على قطاع غزة، تشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تبادلا لإطلاق النار والقصف بين جيش الاحتلال من جهة وحزب الله وفصائل فلسطينية من جهة أخرى مما أدى لقتل وجرح عدد من الطرفين ومدنيين لبنانيين


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