بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

الضمان: تخصيص 948 راتب تقاعد وفاة طبيعية في 2023

13 فبراير 2024
الضمان: تخصيص 948 راتب تقاعد وفاة طبيعية في 2023

وطنا اليوم:أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن تخصيص (948) راتب وفاة طبيعية خلال العام الماضي 2023، ليصل العدد التراكمي لرواتب تقاعد الوفاة الطبيعية حتى تاريخ 31/12/2023 إلى (24509) راتباً تقاعدياً.
وأشارت المؤسسة إلى أنه يشترط لاستحقاق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية، أن يكون للمؤمن عليه المتوفى فترة اشتراك فعلي بالضمان لمدة لا تقل عن (24) اشتراكاً من ضمنها (6) اشتراكات متصلة، وأن تحدث الوفاة خلال فترة اشتراكه بالضمان.
وأضافت المؤسسة أنه يخصص هذا الراتب لورثة المؤمن عليه المستحقين من بداية الشهر الذي يتوفى فيه، كما يُصرف لهم بدل نفقات جنازة بقيمة (700) دينار.
وأكدت المؤسسة أن قانون الضمان الاجتماعي تضمّن أيضاً تخصيص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية لورثة المؤمن عليه الأردني المستحقين على الرغم من وفاته خارج الخدمة المشمولة بالضمان، وذلك شريطة أن يكون له مدة اشتراك سابقة لا تقل عن (120) اشتراكاً فعلياً بالضمان من ضمنها (12) اشتراكاً متصلاً، ولم يمضِ على انقطاعه عن الضمان أكثر من (60) شهراً من تاريخ إيقاف اشتراكه وحتى تاريخ حدوث الوفاة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:46

وزارة الاستثمار تنتهي من أعمال المرحلة الثانية لمشروع أتمتة الخدمات الإلكترونية

16:44

بشهادة معتمدة من “SpeedChecker” أورنج الأردن: الفايبر الأسرع في المملكة لعام 2023

16:38

جنوب إفريقيا تقدم طلبا عاجلا لمحكمة العدل الدولية بخصوص الهجوم على رفح

16:31

المقداد: سوريا مستعدة لخوض حروب جديدة ضد إسرائيل

16:23

تحرك عربي بقيادة السعودية لوقف الحرب على غزة

16:06

جامعة البترا تبحث تعزيز التعاون مع الوكالة الجامعية الفرنكوفونية

15:44

الفوسفات تتبرع بـ 100 ألف دينار لدعم الاتحاد الأردني لكرة القدم

15:42

وزير الأوقاف: كلفة الحج للعام الحالي تتراوح بين 3100 و3200 دينار

15:36

فلسطين النيابية تزور دائرة الشؤون الفلسطينية

15:27

نجاح زراعة كلية من متبرع متوفى دماغيا في البشير

15:20

الاحتلال يستهدف صحفيين من قناة الجزيرة شمالي رفح

15:13

المبيضين:كأس آسيا في عمان أو الدوحة سيّان

وفيات
وفيات الثلاثاء 13-2-2024وفيات الإثنين 12-2-2024عشيرة التل يشكرون المعزينوفيات الأحد 11-2-2024وفيات الجمعة 9-2-2024