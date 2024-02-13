133 شهيدا و166 مصابا في غزة خلال 24 ساعة

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوير الماضي، إلى 28473 شهيدا، و68146 مصابا.

وأوضحت الوزارة، أن قوات الاحتلال ارتكبت خلال الساعات الـ24 الماضية، 16 مجزرة في قطاع غزة، راح ضحيتها 133 شهيدا، و162 مصابا.

وأشارت إلى أنه لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.