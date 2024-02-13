الداخلية: مشروع للتحول الرقمي للمراكز الإدارية

وطنا اليوم:قال مدير مديرية تكنولوجيا المعلومات والتحول الإلكتروني في وزارة الداخلية ياسين الحسبان، الثلاثاء، إن مشروع الخدمات الإلكترونية هدفه ضبط النفقات وتبسيط الإجراءات وتقديم الخدمة المثلى للمواطنين الأردنيين والأجانب داخل وخارج الأردن.

وأضاف الحسبان في تصريح أنه تم البدء بتنفيذ مشروع التحول الرقمي في الوزارة عام 2018 وتم الانتهاء من تنفيذه في نهاية عام 2021، حيث تم إعادة هندسة الإجراءات وأتمتة الخدمات القابلة للتحول الإلكتروني وعددها 51 خدة إلكترونية، ونحن كنا أول وزارة تنهي من تحويل كافة خدماتها إلى خدمات إلكترونية.

ولفت إلى أنه جرى إنشاء تطبيق ذكي على الهواتف لتقديم الخدمة الإلكترونية وحاز الأسبوع الماضي على جائزة أفضل تطبيق حكومي للهواتف الذكية بحسب تقييم المتسوق الخفي الحكومي.

وأشار إلى أن كل الخدمات المتاحة حاليا تم تحويلها إلى خدمات إلكترونية، وتخضع للتقييم والمراجعة دوريا من التغذية الراجعة التي تأتي من المواطنين ومتلقي الخدمة والموظفين ومن الجهات الشريكة للخدمة بهدف تجويدها وتحسينها وتقديم الخدمة المثلى للمواطنين.

وحول المشاريع المستقبلية قال الحسبان: “هناك مشاريع تتعلق بموضوع التأشيرة السياحية ويجرى العمل على تنفيذها الآن بالشراكة مع وزارة السياحة، وهناك مشروع ضخم الآن وهو مشروع التحول الرقمي للمراكز الإدارية والبالغ عددها 101 مركز إداري وهذا المشروع بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الوطني والريادة والأجهزة الأمنية”.

“الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة الداخلية تنقسم إلى عدة أنواع أولها خدمة التأشيرات بمختلف أنواعها والإقامات بمختلف أنواعها ومعاملات دائرة المتابعة والتفتيش ومعاملات التجنس”، وفقا للحسبان

وبين أن الفئة الأكبر المستفيدة من الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية هم أجانب، حيث إنّ الكم الكبير من الأجانب الذين يستفيدون من خدماتنا هم موجودين خارج المملكة.

ولفت الحسبان، إلى أن الخدمات الإلكترونية تخضع قبل إطلاقها لفحوصات أهمها يتعلق بموضوع رحلة المستخدم؛ أي سهولة استخدام التطبيق وتقديم الخدمة من قبل أي مستخدم ويتم التحسين على الخدمة بما يتوافق مع إمكانية تقديمها من أي مستخدم.