رايتس ووتش : إجبار 1.7 مليون فلسطيني برفح على الإخلاء أمر كارثي

وطنا اليوم:قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية، إن إجبار إسرائيل 1.7 مليون نازح فلسطيني بمدينة رفح جنوب قطاع غزة على الإخلاء مجدداً “غير قانوني”.

جاء ذلك في منشور للمنظمة الحقوقية على حسابها عبر منصة “إكس“.

وأضافت المنظمة، أن “إجبار 1.7 مليون نازح فلسطيني في رفح على الإخلاء مجددا، بلا مكان آمن يأوون إليه، غير قانوني وستكون له عواقب كارثية“.

وشددت أنه “لا يوجد مكان آمن يمكن الذهاب إليه في غزة“.

كما طالبت المنظمة الحقوقية المجتمع الدولي باتخاذ “الإجراءات اللازمة لمنع المزيد من الفظائع“.

وشهدت رفح فجر الاثنين، ليلة دامية راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى إثر غارات إسرائيلية عنيفة، واشتباكات بين المقاومين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي شمال غرب المدينة المكتظة بالنازحين، في تجاهل إسرائيلي واضح للتحذيرات الدولية.