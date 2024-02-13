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منظمة العفو الدولية تحذر من خطر إبادة جماعية في رفح

13 فبراير 2024
منظمة العفو الدولية تحذر من خطر إبادة جماعية في رفح

وطنا اليوم:حذرت منظمة العفو الدولية، من “خطر إبادة جماعية حقيقي ووشيك” بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، حيث لا يوجد مكان للمدنيين يذهبون إليه هرباً من القصف“.
وقالت المنظمة الدولية، في منشور على حسابها عبر منصة “إكس”: إن عدد سكان رفح تضاعف خمس مرات منذ بدء الهجوم الإسرائيلي في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، فيما تستعد تل أبيب لشن عملية برية فيها“.
وأكدت أن هناك “خطر إبادة جماعية حقيقي ووشيك” برفح، حيث لا يوجد مكان للمدنيين يذهبون إليه هرباً من القصف.


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