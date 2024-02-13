أمطار متفاوتة الغزارة مصحوبة بالرعد الثلاثاء

وطنا اليوم:تكون الأجواء لطيفة في أغلب مناطق الأردن، الثلاثاء، ودافئة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، إلى جانب ظهور غيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، بحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية.

وأفادت دائرة الأرصاد، بأن يشهد الأردن انخفاضا جويا، وهطول زخات من المطرر، تأثرا بمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص.

وأضافت إدارة الأرصاد أن يشهد الأردن زخات مطرية متفاوتة الغزارة، يصحبها الرعد، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.

أما الأربعاء، رجحت إدارة الأرصاد أن تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس، وأجواء غائمة، مع هطول زخات من المطر بين الحين والآخر في أغلب المناطق، مصحوبة بالرعد وتساقط حبات البرد.

وحذرت إدارة الارصاد من تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

وكما رجحت الأرصاد أن يشهد الأردن هطولا مطرية، ظهر الخميس، غزيرة أحياناً في بعض المناطق خاصة في جنوب المملكة، مصحوبة بالرعد وزخات البرد.

وتكون الأجواء باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة، الجمعة، مع هطول زخات من المطر في العديد من المناطق.

ورجحت أن تكون الهطولات غزيرة أحياناً في جنوب الأردن بما فيها العقبة، قد يصحبها الرعد وتساقط حبات البرد أحياناً، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة.

درجات الحرارة الثلاثاء

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان الثلاثاء ما بين 20 و 10 درجات مئوية، وفي غرب عمان 18 و 8، وفي المرتفعات الشمالية 16 و 8 وفي مرتفعات الشراة 15 و 7, وفي مناطق البادية 21 و 8 وفي مناطق السهول 20 و 10, وفي الأغوار الشمالية 24 و 13, وفي الأغوار الجنوبية 26 و 15، وفي البحر الميت 25 و 14، وفي خليج العقبة 26 و 14 درجة مئوية