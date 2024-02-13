الأمن: حوادث جراء تغيير المسرب بشكل مفاجئ وتجاوز السرعات

وطنا اليوم:أفاد التقرير المروري الصادر عن مديرية الأمن العام، الثلاثاء، أن تغيير المسرب المفاجئ إلى جانب تجاوز السرعات المقررة والمسير بلوحات أرقام مزورة أبرز المخالفات التي تم ضبطها خلال ال 24 ساعة الماضية.

ووفقًا لإذاعة الأمن العام “أمن إف إم”، أشار التقرير المروري إلى حادث مروري بين ثلاث مركبات في محافظة اربد.

وفي التفاصيل، بين التقرير أنه تم ضبط سائق يقود مركبته بسرعة من 80 إلى 163 كم/ساعة وآخر على اتوستراد المفرق-الزرقاء قام بالتلاعب بلوحات أرقام المركبة

وتحدث ضباط عمليات الإدارات المرورية عن نشاط الطرق الخارجية المؤدية إلى عمان، سواءً في المداخل أو المخارج، وأن جميع الطرق سالكة.

وأكد التقرير أهمية الالتزام بالمسرب وتحديد وجهة السائق، واتخاذ المسرب المخصص في القيادة لتفادي وقوع الحوادث المرورية، مشددا على الالتزام باستخدام “الغماز” والتأكد من خلو الطريق من المركبات بشكل سليم.

ودعا التقرير جميع السائقين إلى ضرورة طلب المساعدة من دوريات الأمن العام بالاتصال برقم الطوارئ 911 في حالة تعطل مركباتهم أو وجود أي عوائق على الطرق، على مدار الساعة، لتقديم المساعدة والدعم للجميع.