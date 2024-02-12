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دقيقة صمت وقراءة الفاتحة على شهداء غزة في حفل استقبال النشامى

منذ 5 ساعات
دقيقة صمت وقراءة الفاتحة على شهداء غزة في حفل استقبال النشامى

وطنا اليوم:قرأت الجماهير الأردنية الفاتحة وقفت دقيقة صمت حدادا على أرواح شهداء قطاع غزة في ستاد عمان الدولي، بالتزامن مع بدء فعاليات احتفال تكريم نشامى المنتخب الوطني.
وتواجد في مقدمة مستقبلي النشامى نائب جلالة الملك سمو الأمير علي بن الحسين ورئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ورئيسا مجلس الأعيان والنواب فيصل الفايز وأحمد الصفدي.
وقال سمو الأمير علي خلال استقبال المنتخب، إن “ما قدمه النشامى يثبت أن لا شيء مستحيل والمهم المستقبل وتصفيات كأس العالم”.
وشهد ستاد عمان فعاليات فنية عدة احتفالا بالمنتخب الوطني، شارك في جانب منها موسيقات القوات المسلحة الاردنية – الجيش العربي.


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