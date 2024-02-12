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القوات المسلحة تشيع جثمان الشهيد الرائد الطيار عمر العبادي

12 فبراير 2024
القوات المسلحة تشيع جثمان الشهيد الرائد الطيار عمر العبادي

وطنا اليوم:شيعت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي اليوم الاثنين، جثمان الشهيد الرائد الطيار عمر عطا سعيد العبادي إلى مثواه الأخير بعد الصلاة عليه في مسجد أم عبهره الكبير/ مرج الحمام، والذي استشهد أمس أثناء جولة تدريبية، بحضور مندوب القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي المساعد للعمليات والتدريب.
وجرى للشهيد مراسم عسكرية نُقل خلالها إلى مثواه الأخير مكللاً بالعلم الأردني محمولاً على أكتاف رفاق السلاح، إذ ووري الثرى في مقبرة البحاث، وقام مندوب القيادة العامة للقوات المسلحة بوضع إكليل من الزهور على ضريح الشهيد.
وشارك في التشييع عدد من كبار ضباط القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وعدد من المتقاعدين والمسؤولين المدنيين والمواطنين.
وتنعى القيادة العامة للقوات المسلحة الشهيد، سائلةً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويلهم أهله وذويه ورفاق السلاح الصبر والسلوان وحسن العزاء، إنه سميع مجيب.


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