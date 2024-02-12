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وزير الأشغال يتفقد تقاطع أم رمانة على طريق شفا بدران- بيرين

منذ ساعة واحدة
وزير الأشغال يتفقد تقاطع أم رمانة على طريق شفا بدران- بيرين

وطنا اليوم:تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن اليوم الاثنين، تقاطع أم رمانة على الطريق الرابط بين منطقتي شفا بدران وبيرين.
واستمع أبو السمن من مدير أشغال محافظة الزرقاء المهندس محمد الهباشي للحلول المرورية المقترحة في الموقع المعروف باسم دوار السيف والدلة، والذي يشهد حركة سير كثيفة كونه من الطرق البديلة الواصلة بين محافظتي العاصمة والزرقاء.
ووجه أبو السمن المعنيين إلى السير باجراءات طرح عطاء لتنفيذ الدراسة المعده لعمل دوار على التقاطع لتنظيم حركة السير والتقليل من التقاطعات المرورية الخطرة في الموقع حفاظا على السلامة المرورية وخدمة لأهالي المنطقة وللحد من الحوادث.


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