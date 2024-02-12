محمد الحوران الحماد يكتب : النشامى على خد اسيا شامه

كتب محمد الحوران الحماد

لقد كنتم أبطال آسيا عن جداره واستحقاق لقد لعبتم بهذه البطوله بكل وطنيه خالصه نابعه من حبكم للوطن والاردن الذي نشأتم عليه كما كان كل أردني أصيل يحب الوطن ويحلم بأن تكون الأردن اولا في كل المحافل الدوليه والعربيه ويعلم القاصي والداني عن شهامة الاردني وعروبيته والتاريخ شاهد على ذلك من خلال موافق النشامى الأردنيين مع كل العرب حيث استقبل الفلسطينيين والشعب العراقي الذي البعض منه الان يشن حمله جنونيه علينا على اثر فوزنا عليهم الي الشعب السوري وكيف تحتضن الأردن كل من ضاقة عليه الأرض بما رحبت في بلادهم وكنا لهم الاهل والاخوه والوطن فهذا ديدن الاردنين منذ ازل التاريخ.ليس غريبه علينا . أما نشامى المنتخب الوطني كنتم مازلتم أبطال والقادم افضل بإذن الله رغم الظلم والظلام الذي كان ييخيم على بطَولة كأس اسيا في التحكيم الذي أوصول بعض المنتخبات الي ما صلوا اليه بالزور والبهتان وما جري في المباراه النهائيه التي تعرض المنتخب الاردني الي الظلم الواضح في التحكيم كان أكبر برهان علي الظلم والضلال التحكيمي لكن انتم في نظر كل العالم أبطال آسيا وشامه على خد هذي القاره من خلال ما قدمتموه مم الدور الأول في البطوله حتى وصولكم المباره النهايه كانت كل نتائجكم عن جداره واستحقاق من العراق الي كوريا الجنوبيه الي المباره النهائيه التي كنتم أبطالها دون الحصول كأس والجميع يعرف كيف خطف الكاس منكم لكن انتم أبطال آسيا عن جداره بنظر كل رياضي شريف وعيوننا نحن الأردنيين خالص حبنا وفحرنا بكم جميعا وسوف تستقبلون استقبال مهيب يليق بكم ان شاء الله وفقكَم الله وسدد على طريق المجد خطاكم وصناعة التاريخ الرياضي الاردني النشمي الهاشمي.