مدير مؤسسة الغذاء والدواء يفتتح عيادات أركان الطبية

وطنا اليوم:افتتح مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات عيادات اركان الطبية، وبحضور نقيب الصيادلة الدكتور محمد عبابنة ومعالي الدكتور طاهر الشخشير والشيخ نبيل أبو رخية.

وأشار مهيدات إلى أن افتتاح مثل هذه المنشآت الطبية المتميزة والمتخصصة يأتي بالتزامن مع اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المفدى سلطاته الدستورية، وللمساهمة منها في تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين وتعزيز السياحة العلاجية بجهود القائمين على هذا الصرح الطبي من الشباب الطموح والرواد في العمل المجتمعي وبما يترجم التوجيهات الملكية السامية .

بدوره ثمن مدير العلاقات العامة في عيادات اركان الطبية الدكتور منذر قواسمي دور المؤسسة العامة للغذاء والدواء كمؤسسة وطنية رائدة في تمكين ودعم المؤسسات الطبية الوطنية وحرصها المتواصل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لما فيه تحقيق المصلحة الوطنية العليا في قطاع الرعاية الصحية الخاص في الأردن.

واطلع مهيدات خلال جولة في مرافق العيادات على الخدمات التي تقدمها المختبرات قدم خلالها مدير عام المركز الدكتور فوزي قواسمي شرحا عن أقسام العيادة وأهمية العلاج الوقائي لتطوير الجانب الصحي وتجنب الأمراض إضافة إلى الخدمات المقدمة من قبل مختبرات أركان الطبية والتحاليل التي تقدمها من تحاليل طبية دورية وتحاليل تشخيصية، وفحوصات الأمراض الجينية وفحوصات الأمراض المعدية.

واختتم الافتتاح بتكريم الدكتور مهيدات وتقديم درع تقديري له من الرئيس التنفيذي لمجموعة أركان المهندس منصور القواسمي، وحضر الافتتاح كل من اللواء المتقاعد مصطفى البزايعة والعقيد محمد المجالي ومدير مركز أمن الزهور الرائد مهند الخوالدة وأمين سر مجلس النقابة الدكتور عبد الحميد عليمات والدكتورة سناء الشخشير وعضو اللجنة العلمية في نقابة الصيادلة الدكتورة عبير حمتيني .