بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الأمن العام: ما يتم تداوله حول نظام ترخيص المركبات قديم

منذ ساعتين
الأمن العام: ما يتم تداوله حول نظام ترخيص المركبات قديم

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول نظام رسوم ترخيص المركبات مضى عليه ما يزيد عن خمس سنوات.
وأكّد أنّ نظام ترخيص المركبات الذي تم إقراره بمجلس الوزراء أمس يخص فئة محددة من المركبات الخصوصية والتأجير المسجلة والمرخصة من تاريخ 22/8/1999 ولغاية تاريخ 15/6/2005 كونها الشريحة الأكثر تضررا من ارتفاع رسوم ترخيصها.
وبيّن أن القرار سيعود بالتخفيض على قيمة ترخيص فئة محددة من المركبات، وهي الأكثر تضرراً من رسوم المركبات، مؤكداً أن القرار لن ينتج عنه أي زيادة في أي قيمة مادية وسيسهم في التسهيل على مالكي هذه الفئة والانتظام بترخيص مركباتهم، ولافتاً إلى أنه سيتم نشر تفاصيل النظام كافة فور الانتهاء من مراحله الدستورية كافّة .


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:38

وزير الأشغال يتفقد تقاطع أم رمانة على طريق شفا بدران- بيرين

16:32

انتهاكات إسرائيل بغزة .. أهوال يرويها طبيب أردني

16:25

محمد الحوران الحماد يكتب : النشامى على خد اسيا شامه

15:48

ارتفاع جنوني على أسعار الثوم في الأردن

15:45

الأميرة غيداء طلال تلتقي رئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات

15:33

د ذوقان عبيدات يكتب: ولا حدا

15:26

مدير مؤسسة الغذاء والدواء يفتتح عيادات أركان الطبية

15:16

تعرف على مسار حافلة منتخب النشامى

15:06

عاجل. عاملون في القطاع الخاص يطالبون بمنحهم فرصة الاحتفال بالنشامى

14:48

مشاركة عمان الاهلية ببرنامج “إعداد قادة الوطن العربي” في مصر

14:44

ازدحامات مرورية في عمان تزامنا مع إنهاء دوام الموظفين

14:38

قرار قضائي بحبس تاجر ذهب معروف ونجله

وفيات
وفيات الإثنين 12-2-2024عشيرة التل يشكرون المعزينوفيات الأحد 11-2-2024وفيات الجمعة 9-2-2024وفيات الخميس 8-2-2024