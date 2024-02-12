تعرف على مسار حافلة منتخب النشامى

وطنا اليوم:يستقبل الأردنيون نشامى المنتخب الوطني لكرة القدم وأبطال آسيا، فور وصولهم إلى العاصمة عمان، ليحظى باستقبال تاريخي، بعد الأداء الكبير الذي قدموه في بطولة آسيا وحصولهم على لقب الوصيف.

وتشهد في الأثناء العديد من الشوارع الحيوية في العاصمة عمان، ازدحامات خانقة، تزامنا مع إنهاء دوام الموظفين للقطاعين العام والخاص، وفق بلاغ رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، للاحتفال بمنتخب النشامى وإنجازه التاريخي.

وأظهرت خرائط “جوجل” العديد من الشوارع الحيوية في العاصمة عمان بالأحمر الداكن (ازدحام خانق)، قبيل وصول النشامى إلى العاصمة عمان.

ويصل النشامى إلى مطار الملكة علياء الدولي في تمام الساعة الخامسة مساء.

وبعد ذلك تنطلق حافلة النشامى من مطار الملكة علياء إلى شارع المطار، ومن ثم كوريدور عبدون إلى الدوار الرابع، وبعد ذلك إلى المدينة الرياضية، فاستاد عمان الدولي.

وبعد وصول حافلة النشامى إلى استاد عمان سيترجل الأبطال إلى أرضية الملعب لتحية الجماهير، وسط أجواء غنائية واحتفالية.

وينظم الاتحاد الأردني لكرة القدم حفلا خاصا لاستقبال وتكريم النشامى في استاد عمان الدولي عند السادسة والنصف مساء.

ويتضمن الحفل العديد من الفقرات المنوعة للاحتفال بأبطال المنتخب الوطني، على أن تفتح المدرجات للجماهير اعتبارا من الساعة الخامسة مساء.

وأعلن الاتحاد عن طرح تذاكر الحفل أمام جماهير المنتخب الوطني مجانا، بعد حجز المقاعد عبر المنصة الإلكترونية.

بلاغ رئيس الوزراء

وأصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، بلاغا رسميا يقضي بإنهاء دوام الاثنين الموافق الثاني عشر من شباط، في تمام الساعة الثانية ظهرا لجميع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة والهيئات والجامعات الرسمية والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمان الكبرى والشركات المملوكة بالكامل للحكومة، لغايات استقبال وتكريم المنتخب الوطني. وأكدت وزارة العمل أن بلاغ الخصاونة يشمل القطاع الخاص.

خطة مرورية

وأعلنت مديرية الأمن العام عن خطة مرورية للاحتفالات بعودة المنتخب الوطني لكرة القدم وتأمين الحركة المرورية على طول مسار سير حافلة المنتخب الوطني من مطار الملكة علياء الدولي وصولاً لمكان الاحتفال الرئيس في ستاد عمان الدولي.

وقالت المديرية إن الخطة تأتي للحفاظ على انسيابية الحركة المرورية وإجراء التحويلات المرورية المناسبة وللتسهيل على المواطنين الراغبين بالمشاركة بالاحتفالات والفعاليات وضمان وصولهم لمواقعها بكل سهولة ويسر، مهيبة بالجميع اتباع إرشادات رجال الأمن العام ورقباء السير المنتشرين على طول الطريق وفي موقع الاحتفال لتقديم الخدمة والإرشاد لهم.