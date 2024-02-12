عاجل. عاملون في القطاع الخاص يطالبون بمنحهم فرصة الاحتفال بالنشامى

وطنا اليوم – طالب عاملون في القطاع الخاص بأن يحذو حذو الحكومة ويعلن عن تعليق الدوام اعتباراً من الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم، لإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في استقبال المنتخب الوطني والاحتفال بما حققه من إنجاز كبير.

جاء ذلك بعد أن توقعت مصادر بأن يصدر بلاغ حكومي مرتقب سيعلن إنهاء دوام الموظفين الساعة 2 ظهرا لإتاحة الفرصة لاستقبال المنتخب الوطني.

ويقيم اتحاد كرة القدم، حفل استقبال وتكريم لمنتخب النشامى تحت عنوان “حيهم الأبطال” بعد الإنجاز التاريخي بوصول المنتخب الوطني للمباراة النهائية لبطولة كأس آسيا قطر 2023.

وينتظر أن تحط طائرة المنتخب الوطني في مطار الملكة علياء الدولي عصر اليوم الاثنين على أن يتبعها العديد من الفقرات لاستقبال

وتكريم النشامى في ستاد عمان الدولي.

وبحسب التفاصيل التي نشرها الاتحاد عن الحفل، فإنه سيبدأ بإستقبال وتكريم النشامى على ستاد عمان الدولي عند السادسة والنصف مساء اليوم، حيث يتضمن العديد من الفقرات المنوعة للاحتفال بأبطال المنتخب الوطني على أن تفتح المدرجات للجماهير اعتبارا من الساعة الخامسة مساءاً.

وأعلن الاتحاد، عن طرح تذاكر حفل التكريم في ستاد عمان الدولي أمام جماهير المنتخب الوطني مجانا، بعد حجز المقاعد عبر المنصة

الإلكترونية.