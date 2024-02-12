ازدحامات مرورية في عمان تزامنا مع إنهاء دوام الموظفين

وطنا اليوم:تشهد في الأثناء العديد من الشوارع الحيوية في العاصمة عمان، ازدحامات خانقة، تزامنا مع إنهاء دوام الموظفين للقطاعين العام والخاص، وفق بلاغ رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، للاحتفال بمنتخب النشامى وإنجازه التاريخي.

وأظهرت خرائط “جوجل” العديد من الشوارع الحيوية في العاصمة عمان بالأحمر الداكن (ازدحام خانق)، قبيل وصول النشامى إلى العاصمة عمان.

ويستقبل الأردنيون نشامى المنتخب الوطني لكرة القدم وأبطال آسيا، فور وصولهم إلى العاصمة عمان، ليحظى باستقبال تاريخي، بعد الأداء الكبير الذي قدموه في بطولة آسيا وحصولهم على لقب الوصيف.

ويصل النشامى إلى مطار الملكة علياء الدولي في تمام الساعة الخامسة مساء.

وينظم الاتحاد الأردني لكرة القدم حفلا خاصا لاستقبال وتكريم النشامى في استاد عمان الدولي عند السادسة والنصف مساء.

ويتضمن الحفل العديد من الفقرات المنوعة للاحتفال بأبطال المنتخب الوطني، على أن تفتح المدرجات للجماهير اعتبارا من الساعة الخامسة مساء.

وأعلن الاتحاد عن طرح تذاكر الحفل أمام جماهير المنتخب الوطني مجانا، بعد حجز المقاعد عبر المنصة الإلكترونية.

وأعلنت مديرية الأمن العام عن خطة مرورية للاحتفالات بعودة المنتخب الوطني لكرة القدم وتأمين الحركة المرورية على طول مسار سير حافلة المنتخب الوطني من مطار الملكة علياء الدولي وصولاً لمكان الاحتفال الرئيس في ستاد عمان الدولي.

وقالت المديرية إن الخطة تأتي للحفاظ على انسيابية الحركة المرورية وإجراء التحويلات المرورية المناسبة وللتسهيل على المواطنين الراغبين بالمشاركة بالاحتفالات والفعاليات وضمان وصولهم لمواقعها بكل سهولة ويسر، مهيبة بالجميع اتباع إرشادات رجال الأمن العام ورقباء السير المنتشرين على طول الطريق وفي موقع الاحتفال لتقديم الخدمة والإرشاد لهم