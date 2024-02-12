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العمل : بلاغ الحكومة بإنهاء الدوام الساعة الثانية يشمل القطاع الخاص

منذ 5 ساعات
العمل : بلاغ الحكومة بإنهاء الدوام الساعة الثانية يشمل القطاع الخاص

وطنا اليوم:أعلنت وزارة العمل أن بلاغ رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الذي يقضي بإنهاء دوام، اليوم الاثنين الموافق الثاني عشر من شباط، في تمام الساعة الثانية ظهرا لجميع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة والهيئات والجامعات الرسمية والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمان الكبرى والشركات المملوكة بالكامل للحكومة يشمل القطاع الخاص.
وجاء قرار الوزارة لغايات استقبال وتكريم المنتخب الوطني لكرة القدم الذي حل وصيفا في بطولة كأس آسيا 2023، وإتاحة الفرصة للجميع للاحتفال بهذه المناسبة.


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