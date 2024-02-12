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بلاغ رسمي بإنهاء دوام الوزارات والدوائر الحكومية الساعة الثانية ظهرا

منذ 5 ساعات
بلاغ رسمي بإنهاء دوام الوزارات والدوائر الحكومية الساعة الثانية ظهرا

وطنا اليوم:أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، بلاغا رسميا يقضي بإنهاء دوام، اليوم الاثنين الموافق الثاني عشر من شباط، في تمام الساعة الثانية ظهرا لجميع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة والهيئات والجامعات الرسمية والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمان الكبرى والشركات المملوكة بالكامل للحكومة.
واستثنى البلاغ الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك.
وتاليا نص البلاغ الرسمي رقم (1) لسنة 2024: “لغايات استقبال وتكريم المنتخب الوطني لكرة القدم الذي حل وصيفا في بطولة كأس آسيا 2023، وإتاحة الفرصة للفعاليات الرسمية والشعبية كافة للاحتفال بهذه المناسبة، ينتهي دوام يوم الاثنين الموافق 12 من شهر شباط لسنة 2024 ميلادية الساعة الثانية ظهرا لجميع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة والهيئات والجامعات الرسمية والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمان الكبرى والشركات المملوكة بالكامل للحكومة، باستثناء الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك”.


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