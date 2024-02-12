السير لسائقي الدراجات النارية: التزاموا بالمسارب

وطنا اليوم:أكد مندوب إدارة السير المركزية، أن الالتزام التام بقواعد واولويات المرور والابتعاد عن كافة أنواع المخالفات، هي السبيل الوحيد لتجنب الحوادث المرورية ، والمحافظة على انسيابية الحركة المرورية.

وقال في حديث لإذاعة الأمن العام الإثنين، إنه ومنذ ساعات الصباح الباكر تم توزيع مجموعات السير على كافة الطرق الرئيسية والمداخل لكشف كافة مناطق الاختصاص لاستقبال الحركة المرورية والتعامل بشكل فوري مع أي معيقات مرورية سواء كانت حوادث مرورية أو تعطل مركبات بهدف إدامة انسيابية الحركة المرورية، وتوفير كافة سبل الطمأنينة لطلبة المدارس وذويهم .

ودعا سائقي الدرجات النارية والسكوترات ضرورة اخذ الاحتياطات اللازمة لتفادي الحوادث المرورية والالتزام التام بالمسارب وتجنب تغير المسرب بشكل مفاجئ ما يعرضهم لوقوع حادث مروري “لا قدر الله”، مشيرا إلى أن الحوادث المرورية الناتجة عن الدرجات النارية والسكوترات ينتج عن إصابات خطيرة.

ومن جانبه قال مندوب إدارة الدوريات الخارجية، إن جميع الطرق الخارجية تشهد حركة سير نشطة وانسيابية، وتم توزيع الدوريات الميدانية منذ ساعات الصباح الباكر في كافة مناطق الاختصاص، للدلالة والإرشاد وضبط المخالفات الخطرة والمحافظة على انسيابية حركة السير ، ولا إعاقات تذكر على الطرق الخارجية.

وأضاف انه تم التعامل خلال الـ24 ساعة الماضية مع حادث تصادم بين مركبتين على طريق العدسية ناعور باتجاه عمان نتج عن الحادث إعاقة للمسرب الأيسر من الطريق وإصابتين بسيطتين ،وتم التعامل مع الأثر المروري واسعاف الإصابات باتجاه مستشفى البشير الحكومي.

وأشار إلى ضبط عدد من السرعات العالية أبرزها ضبط مركبة تسير بسرعة 175 كلم/ساعة ضمن اختصاص الشونة وتم اتخاذ المقتضى القانوني بحق السائق .

ودعا مندوبا إدارتي السير والدوريات الخارجية السائقين إلى ضرورة الالتزام بقواعد وقوانين وأولويات السير وتجنب السرعات العالية وعدم تغيير المسرب بشكل مفاجئ والابتعاد عن التتابع القريب أثناء القيادة لتجنب وقوع الحوادث والمحافظة على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق ، كما دعا إلى عدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 إذا دعت الحاجة إلى ذلك.