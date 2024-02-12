بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

وقوع قوات من جيش الاحتلال في كمين كبير جدا في خان يونس

12 فبراير 2024
وقوع قوات من جيش الاحتلال في كمين كبير جدا في خان يونس

وطنا اليوم:أفادت مصادر إعلامية إسرائيلية بتعرض جيش الاحتلال لكمين وصفته بالكبير والمحكم نفذته المقاومة الفلسطينية في خان يونس جنوب قطاع غزة، أودى بحياة أكثر من 11 جنديا.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن جيش الاحتلال “يعاني وضعا صعبا في خان يونس بعد تعرضه لكمين كبير جدا” هناك، في وقت تواصلت فيه الاشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في قطاع غزة.
وأضافت الهيئة أن “الحدث الأمني الخطير كمين تعرض له الجيش الإسرائيلي جنوب خان يونس”، مشيرة إلى أن “الجيش قد يصدر توضيحا بخصوص ما جرى في خان يونس بعد ساعات”.
بدورها، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن “الحدث الأمني وقع جنوب شرق خان يونس على شكل كمين محكم، واستغرق نقل القتلى والجرحى ساعات”.
يذكر أن كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- نفذت يوم 22 يناير/كانون الثاني الماضي عملية نوعية في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، قتل فيها 21 ضابطا وجنديا إسرائيليا.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:38

وزير الأشغال يتفقد تقاطع أم رمانة على طريق شفا بدران- بيرين

16:32

انتهاكات إسرائيل بغزة .. أهوال يرويها طبيب أردني

16:25

محمد الحوران الحماد يكتب : النشامى على خد اسيا شامه

15:48

ارتفاع جنوني على أسعار الثوم في الأردن

15:45

الأميرة غيداء طلال تلتقي رئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات

15:33

د ذوقان عبيدات يكتب: ولا حدا

15:26

مدير مؤسسة الغذاء والدواء يفتتح عيادات أركان الطبية

15:20

الأمن العام: ما يتم تداوله حول نظام ترخيص المركبات قديم

15:16

تعرف على مسار حافلة منتخب النشامى

15:06

عاجل. عاملون في القطاع الخاص يطالبون بمنحهم فرصة الاحتفال بالنشامى

14:48

مشاركة عمان الاهلية ببرنامج “إعداد قادة الوطن العربي” في مصر

14:44

ازدحامات مرورية في عمان تزامنا مع إنهاء دوام الموظفين

وفيات
وفيات الإثنين 12-2-2024عشيرة التل يشكرون المعزينوفيات الأحد 11-2-2024وفيات الجمعة 9-2-2024وفيات الخميس 8-2-2024