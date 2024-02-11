وزير الصحة يفتتح مراكز صحية وعيادات في لواء الرمثا

وطنا اليوم:بهدف رفع مستوى القطاع الصحي في لواء الرمثا وسهل حوران وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، افتتح وزير الصحة في مدينة الرمثا المركز التخصصي لطب الأسنان وعيادة الإقلاع عن التدخين ومركز العلاج الطبيعي في سهل حوران.

خمسة وثلاثون الف دينار هي كلفة المركز التخصصي لطب الأسنان، حيث سيوفر المركز خدماته، من خلال توفير 5 كراسي أسنان و6 عيادات متخصصة في عدة مجالات منها التركيبات السنية وجراحة اللثة وتقويم الأسنان.

اما عن قسم التأهيل والعلاج الطبيعي،جاء لتقديم خدمات التأهيل والعلاج للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير البيئة المناسبة لهم.

كل ذلك إلا ان بعض المواطنين رأوا أن الخدمات الأهم من ذلك لم تتحسن.

امآل وتطلعات من قبل المواطنين لإستكمال‎ هذه الافتتاحات باقسام مختلفة وزيادة الكوادر الطبية المتخصصة في إطار الجهود لتطوير القطاع الصحي في المملكة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الرعاية الصحية المتميزة لهم.