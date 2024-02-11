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الإعلان عن نتائج طلبات إساءة الاختيار والانتقالات في الجامعات (رابط)

منذ 5 ساعات
الإعلان عن نتائج طلبات إساءة الاختيار والانتقالات في الجامعات (رابط)

وطنا اليوم:أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مساء اليوم الأحد نتائج طلبات إساءة الاختيار وطلبات الانتقال من تخصص إلى آخر ومن جامعة / كلية إلى أخرى لخريجي الدورة التكميلية 2024.
وفي مرحلة البكالوريوس بلغ عدد الطلبة الذين تمت الموافقة لهم على الانتقال من تخصص إلى آخر ومن جامعة إلى أخرى بعد أن حققوا الحد الأدنى لمعدل القبول التنافسي للدورة التكميلية إضافةً إلى توفر شاغر في أحد الخيارات الثلاث التي قاموا بوضعها في طلب الانتقال (327) طالباً وطالبة، كما بلغ عدد الذين تم قبولهم من طلبة إساءة الاختيار (532) طالباً وطالبة.
أما في مرحلة الدبلوم المتوسط فقد بلغ عدد الطلبة الذين تمت الموافقة لهم على الانتقال من تخصص إلى آخر ومن جامعة إلى أخرى بعد أن حققوا الحد الأدنى لمعدل القبول التنافسي للدورة التكميلية إضافةً إلى توفر شاغر في أحد الخيارات الثلاث التي قاموا بوضعها في طلب الانتقال (299) طالباً وطالبة، كما بلغ عدد الذين تم قبولهم من طلبة إساءة الاختيار (507) طالباً وطالبة.
علماً بأن الوحدة قامت بإرسال رسائل نصية للطلبة على أرقام هواتفهم الخلوية، ولمعرفة نتيجة طلب إساءة الاختيار، أو الانتقال الرجاء الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد من خلال الرابط التالي: www.admhec.gov.jo


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