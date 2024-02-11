القوات المسلحة تشيع جثمان الشهيد النقيب الطيار محمد الخضير

وطنا اليوم:شيعت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي اليوم الأحد، جثمان الشهيد النقيب الطيار محمد عبدالله جروح الخضير إلى مثواه الأخير بعد الصلاة عليه في مسجد أبو بكر الصديق/ الرجم الشامي، والذي استشهد صباح اليوم أثناء جولة تدريبية، بحضور مندوب القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي المساعد للتخطيط والتنظيم والموارد الدفاعية.

وجرى للشهيد مراسم عسكرية نقل خلالها إلى مثواه الأخير مكللاً بالعلم الأردني محمولاً على أكتاف رفاق السلاح، إذ ووري الثرى في مقبرة الرجم الشامي، وقام مندوب القيادة العامة للقوات المسلحة بوضع إكليل من الزهور على ضريح الشهيد.

وشارك في التشييع عدد من كبار ضباط القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وعدد من المتقاعدين والمسؤولين المدنيين والمواطنين.

وتنعى القيادة العامة للقوات المسلحة الشهيد، سائلة الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويلهم أهله وذويه ورفاق السلاح الصبر والسلوان وحسن العزاء، إنه سميع مجيب.