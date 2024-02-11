التكنولوجيا الزراعية في عمان الاهلية تشارك بالمنتدى العربي حول نُدرة المياه وإدارتها

وطنا اليوم:شاركت كلية التكنولوجيا الزراعية في جامعة عمان الاهلية يوم الخميس الماضي ممثلة بعميدة الكلية الدكتورة صبحية سعيفان ، ورئيس قسم التكنولوجيا الزراعية الحيوية وهندسة الجينات الدكتورة رشا الطراونة بالمنتدى العربي الأول حول (ندرة المياه وإدارتها في المناطق الجافة وشبة الجافة والابتكار من أجل إدارة مستدامة للمياه) بدعوة من إدارة العلوم والبحث العلمي في المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الالكسو) وبالتعاون مع كلية الزراعة بالجامعة الأردنية.

حيث قدمت العميدة الدكتورة صبحية سعيفان ورقة علمية ضمن محور سبل وآليات تطوير الابتكار ونشره من أجل إدارة مستدامة للمياه ، بعنوان :استخدام الموارد الوراثية النباتية كحل ذكي لكفاءة استخدام المياه