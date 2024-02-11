مبادرة لزراعة مليون شجرة في إربد

وطنا اليوم:أطلقت بلدية اربد الكبرى، الأحد، مبادرة “زراعتي مسؤوليتي”، بهدف زراعة مليون شجرة في محافظة إربد على مدار خمس سنوات، بالتعاون مع مديرية زراعة إربد ومؤسسات حكومية وخاصة ومجتمع مدني.

وقال رئيس البلدية الدكتور المهندس نبيل الكوفحي خلال إطلاق المبادرة في موقع حديقة المقري بمنطقة الروضة، إن زراعة الأشجار ستشمل جميع أراضي مدينة إربد وشوارعها والجزر الوسطية فيها، والمساحات الفارغة وحدائق بيوت المواطنين.

وأشار إلى أن قطعة الأرض التي أطلقت المبادرة منها جرى تخصيصها منذ قرابة 25 عاما لإنشاء حديقة، وأن البلدية عازمة على إنشاء حديقة فيها بالتشارك مع مجلس محافظة اربد الذي خصص من موازنته مبالغ مالية لها.

واشتمل اليوم الأول من المبادرة على زراعة 2500 شجرة، بينما يتوقع ان يشهد هذا العام زراعة 200 ألف شجرة ضمن مبادرات مجتمعية ونشاطات مختلفة ضمن أعمال البلدية اليومية.