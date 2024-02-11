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احتفال كبير في استاد عمان ينتظر منتخب النشامى

منذ 5 ساعات
احتفال كبير في استاد عمان ينتظر منتخب النشامى

وطنا اليوم:أكد الإعلامي الرياضي أحمد الخلالية، أن منتخب النشامى سيغادر أرض الدوحة في الساعة الواحدة ظهراً، وسيصل إلى أرض الوطن في تمام الساعة الخامسة عصر يوم غد الاثنين.
وكشف الخلالية، عن أن المنتخب سيغادر على متن طائرة خاصة غدا، وسيجوبون شوارع العاصمة عمان، وسيقام لهم احتفالا كبيرا في استاد عمان الدولي.
وأضاف بأن ابتعاد الأردن عن التواجد بقوة في أروقة وكواليس الاتحاد الآسيوي، وبشخصيات مرموقة على مستوى الاتحاد وصنع القرار، جعلنا عرضة لهذه الأخطاء والقرارات الظالمة.
ونوه إلى أن المسؤول عن تذاكر المباريات هو الاتحاد الآسيوي وليس اللجنة المنظمة للبطولة، حيث يتم احتساب عادة تذاكر مباراة النهائي بالنصف بين الفريقين المتنافسين عكس ما شاهدناه بالأمس، مشيراً إلى أننا أضعنا البطولة لأسباب خارج وداخل ملعب كرة القدم والحكم جزء منها، مشيرا الى اننا يجب ان تجاوز ما حصل وننظر الى مستقبل كرة القدم الأردنية، منوها الى ان النشامى أفرحونا كثيرا وعلينا أن نعزز ما وصلنا إليه .


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