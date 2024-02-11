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البيت الأبيض: تصريحات ترامب حول روسيا والناتو مروعة

منذ 6 ساعات
البيت الأبيض: تصريحات ترامب حول روسيا والناتو مروعة

وطنا اليوم:رفض البيت الأبيض السبت تصريحات للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تشجع على غزو روسيا لدول أعضاء في حلف شمال الأطلسي، واصفا تلك التصريحات بأنها “مروعة وفاقدة للصواب”.
وكان ترامب قد أدلى بهذه التصريحات خلال تجمع انتخابي في ساوث كارولاينا. وقال الرئيس الأمريكي السابق الذي بدا وكأنه يروي ما حدث في اجتماع مع زعماء لدول أعضاء في حلف الأطلسي “وقف أحد رؤساء دولة كبيرة وقال: حسنا يا سيدي إذا لم ندفع (الالتزامات المالية المقررة للحلف) وتعرضنا لهجوم من روسيا فهل ستحمينا؟.”
وأضاف ترامب “قلت له: إذا لم تدفعوا وتخلفتم عن السداد فلا.. لن أحميكم. في واقع الأمر سأشجعهم (الروس) على عمل ما يريدون. عليكم أن تدفعوا وتسددوا فواتيركم”.
وعندما طُلب من المتحدث باسم البيت الأبيض أندرو بيتس التعليق على تصريحات ترامب قال إن “تشجيع الأنظمة القاتلة لغزو أقرب حلفائنا أمر مروع وفاقد للصواب ويعرض الأمن القومي الأمريكي والاستقرار العالمي واقتصادنا في الداخل للخطر”.


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