عشيرة التل يشكرون المعزين

وطنا اليوم:يتقدم آل التل وأقرباؤهم وأنسباؤهم بوافر الشكر وعظيم الامتنان لكل من واساهم في مصابهم بوفاة المرحومين

مديحة عبدالرحمن التل (أم حسن)

ونصر خليف التل (أبو كريم)

ويخصون بالشكر صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد المعظم لإيفادهما رئيس الديوان الملكي ومستشار جلالة الملك لشؤون العشائر لتقديم العزاء نيابة عن جلالته وسموه حفظهما الله. كما يتقدمون بالشكر لرئيس الوزراء د. بشر الخصاونة ورئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز ورئيس المجلس القضائي القاضي محمد الغزو وأعضاء المجلس القضائي ورؤساء الوزراء السابقين والوزراء العاملين والسابقين والأعيان والنواب العاملين والسابقين وعلماء الشرع الحنيف ومدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة وقادة وضباط وأفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية العاملين والمتقاعدين وأعضاء السلك القضائي بشقيه الجالس والواقف وأبناء الأسرة الصحفية كافة والقيادات الحزبية وأعضاء جماعة عمان لحوارات المستقبل وأفراد المجتمع المدني الأردني والهيئات النسائية وأبناء العشائر الأردنية عامة وعشائر اربد خاصة وكل أبناء الأسرة الأردنية الكبيرة الواحدة راجين أن يعتبر كل منهم هذا الشكر خاصا به.

لا أراكم الله مكروها بعزيز وحفظ الأردن عزيزا منيعا بأهله وتراحمهم وتعاضدهم وإنا لله وإنا إليه راجعون.