بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. وفيات

عشيرة التل يشكرون المعزين

منذ 6 ساعات
عشيرة التل يشكرون المعزين

وطنا اليوم:يتقدم آل التل وأقرباؤهم وأنسباؤهم بوافر الشكر وعظيم الامتنان لكل من واساهم في مصابهم بوفاة المرحومين
مديحة عبدالرحمن التل (أم حسن)
ونصر خليف التل (أبو كريم)
ويخصون بالشكر صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد المعظم لإيفادهما رئيس الديوان الملكي ومستشار جلالة الملك لشؤون العشائر لتقديم العزاء نيابة عن جلالته وسموه حفظهما الله. كما يتقدمون بالشكر لرئيس الوزراء د. بشر الخصاونة ورئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز ورئيس المجلس القضائي القاضي محمد الغزو وأعضاء المجلس القضائي ورؤساء الوزراء السابقين والوزراء العاملين والسابقين والأعيان والنواب العاملين والسابقين وعلماء الشرع الحنيف ومدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة وقادة وضباط وأفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية العاملين والمتقاعدين وأعضاء السلك القضائي بشقيه الجالس والواقف وأبناء الأسرة الصحفية كافة والقيادات الحزبية وأعضاء جماعة عمان لحوارات المستقبل وأفراد المجتمع المدني الأردني والهيئات النسائية وأبناء العشائر الأردنية عامة وعشائر اربد خاصة وكل أبناء الأسرة الأردنية الكبيرة الواحدة راجين أن يعتبر كل منهم هذا الشكر خاصا به.
لا أراكم الله مكروها بعزيز وحفظ الأردن عزيزا منيعا بأهله وتراحمهم وتعاضدهم وإنا لله وإنا إليه راجعون.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:39

التكنولوجيا الزراعية في عمان الاهلية تشارك بالمنتدى العربي حول نُدرة المياه وإدارتها

16:38

عمان الأهلية تشارك في دبي بمؤتمر جمعية القلب الأمريكية للرعاية الصحية

16:30

مبادرة لزراعة مليون شجرة في إربد

16:18

تجارة عمان وجمعية مستثمري الاسكان تبحثان سبل تنشيط أعمال قطاع الاسكان

16:13

الخصاونة: الأردن يتطلع لمواصلة دعم البنك الدولي للعديد من المشروعات الاقتصادية

15:53

وانتصرت الرياضة الأردنية ! تسجيل الأهداف أم تحقيق الأهداف؟

15:45

أميرة العسولي.. طبيبة فلسطينية تتحدى الرصاص الإسرائيلي

15:35

الحوثي تتوعد إسرائيل إذا اجتاحت رفح: سنوسّع عملياتنا

15:12

الأمن يبحث عن شخص إضرم النار بمركبتين في إربد

15:06

1.95 % معدل التضخم محليا في كانون الثاني الماضي

15:02

مقتل محتجزين إسرائيليين اثنين في قصف إسرائيلي على غزة

14:21

المركزي إلى شركات التأمين : هذه البيانات تُعتبر سرية

وفيات
وفيات الأحد 11-2-2024وفيات الجمعة 9-2-2024وفيات الخميس 8-2-2024وفيات الأربعاء 7 / 2 / 2024وفيات الثلاثاء 6-2-2024