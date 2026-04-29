البحر الميت يكتسح نسب إشغال الفنادق مع عطلة العمال

وطنا اليوم:أصدرت جمعية الفنادق الأردنية بياناتها المتعلقة بأداء القطاع الفندقي خلال عطلة عيد العمال، التي تزامنت مع نهاية الأسبوع (الخميس – السبت)، وأشارت البيانات إلى اكتساح فنادق البحر الميت لنسب الإشغال مقارنة بالعاصمة عمّان ومدينة البترا.

وأظهرت المؤشرات تفاوتًا في نسب الإشغال بين الوجهات السياحية في المملكة، في ظل استمرار تأثر الحركة السياحية بالظروف الإقليمية وانعكاساتها على حركة السفر والطيران، ولا سيما السياحة الوافدة.

وأشارت البيانات إلى أن الحصة الكبرى من الطلب الفندقي خلال هذه الفترة تركزت في منطقة البحر الميت، التي سجلت أعلى نسب إشغال مقارنة بباقي الوجهات، مستفيدة من الطلب المحلي المرتفع خلال العطلة، في حين شهدت بعض الوجهات الأخرى مستويات إشغال متوسطة إلى منخفضة، خصوصًا في المناطق الأكثر اعتمادًا على السياحة الدولية، وعلى رأسها البترا.

وبحسب البيانات الصادرة عن القطاع الفندقي، جاءت نسب الإشغال خلال عطلة عيد العمال على النحو التالي سجلت العاصمة عمّان نسب إشغال بلغت 26% لفنادق الخمس نجوم، و20% لفنادق الأربع نجوم، و21% لفئة الثلاث نجوم، بمتوسط بلغ 22%.

فيما بلغت النسب في منطقة البحر الميت 89% لفنادق الخمس نجوم، و78% لفنادق الأربع نجوم، بمتوسط 84%، في حين سجلت البترا نسبة بلغت 36% لفنادق الخمس نجوم، و10% لفنادق الأربع نجوم، و8% لفئة الثلاث نجوم، بمتوسط 18%.

ووفق الجمعية، فإن البيانات تعكس تفاوتًا واضحًا في أداء القطاع الفندقي بين فترات العطل الرسمية والأيام الاعتيادية، مع بروز دور السياحة الداخلية في دعم نسب الإشغال في بعض الوجهات، مقابل استمرار التحديات في وجهات تعتمد بشكل أساسي على السياحة الوافدة، وعلى رأسها مدينة البترا.

وبحسب الجمعية، تؤكد المؤشرات أن برامج السياحة الداخلية، وفي مقدمتها برنامج “أردننا جنة”، تساهم في تحريك الطلب بشكل جزئي، إلا أن استدامة التحسن في الأداء السياحي ما تزال مرتبطة بعودة الاستقرار الإقليمي وانتعاش حركة السياحة الوافدة