بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

قائد الجيش الألماني يثير التكهنات: علينا الاستعداد للحرب

11 فبراير 2024
قائد الجيش الألماني يثير التكهنات: علينا الاستعداد للحرب

وطنا اليوم:قال رئيس هيئة الأركان الألمانية كارستن بروير إن على بلاده أن تكون مستعدة للحرب في غضون 5 سنوات.
وفي حديث لصحيفة “فيلت أم زونتاغ” الألمانية، أشار بروير إلى أن الاستعداد للحرب عبارة عن عملية مرحلية.
وقال بروير “ليس لدينا وقت إلى ما لا نهاية، لأنه لأول مرة منذ نهاية الحرب الباردة تُفرض علينا حرب محتملة من الخارج”.
وأضاف “عندما أتابع المحللين وأرى احتمال وجود تهديد عسكري من روسيا، فهذا يعني بالنسبة لنا وقت استعداد من 5 إلى 8 سنوات”.
وفي رده على سؤال عن احتمال توسيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحرب إلى ما وراء أوكرانيا، قال قائد الجيش الألماني “النيات أولا وقبل كل شيء. أرى ذلك في ما يكتبه بوتين ويقوله، وفي أفعاله بأوكرانيا”.
وتابع قائد الجيش الألماني “هذا يشمل القدرات العسكرية، لقد رأينا أن روسيا تحولت إلى اقتصاد الحرب بقرار مجلس الدوما، والآن الاحتمال يتزايد”.
جدير بالذكر أن ألمانيا قررت عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية زيادة الإنفاق على الدفاع وأنشأت صندوقا خاصا بقيمة 100 مليار يورو (مليار و78 مليون دولار) لشراء أنظمة أسلحة متقدمة وتحديث قواتها المسلحة.
ووقعت الحكومة الألمانية عديدا من عقود شراء الأسلحة، أهمها شراء مقاتلات “إف-35” ومروحيات نقل من طراز “شينوك” الأميركية، ونظام دفاع صاروخي إسرائيلي الصنع من طراز “آرو 3”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:39

التكنولوجيا الزراعية في عمان الاهلية تشارك بالمنتدى العربي حول نُدرة المياه وإدارتها

16:38

عمان الأهلية تشارك في دبي بمؤتمر جمعية القلب الأمريكية للرعاية الصحية

16:30

مبادرة لزراعة مليون شجرة في إربد

16:18

تجارة عمان وجمعية مستثمري الاسكان تبحثان سبل تنشيط أعمال قطاع الاسكان

16:13

الخصاونة: الأردن يتطلع لمواصلة دعم البنك الدولي للعديد من المشروعات الاقتصادية

15:53

وانتصرت الرياضة الأردنية ! تسجيل الأهداف أم تحقيق الأهداف؟

15:45

أميرة العسولي.. طبيبة فلسطينية تتحدى الرصاص الإسرائيلي

15:35

الحوثي تتوعد إسرائيل إذا اجتاحت رفح: سنوسّع عملياتنا

15:12

الأمن يبحث عن شخص إضرم النار بمركبتين في إربد

15:06

1.95 % معدل التضخم محليا في كانون الثاني الماضي

15:02

مقتل محتجزين إسرائيليين اثنين في قصف إسرائيلي على غزة

14:21

المركزي إلى شركات التأمين : هذه البيانات تُعتبر سرية

وفيات
عشيرة التل يشكرون المعزينوفيات الأحد 11-2-2024وفيات الجمعة 9-2-2024وفيات الخميس 8-2-2024وفيات الأربعاء 7 / 2 / 2024