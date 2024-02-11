14 ألف مشارك في ( أردننا جنة ) الشهر الماضي

وطنا اليوم:بلغ عدد الأردنيين المشاركين في برنامج “أردننا جنة” الشهر الماضي (كانون الثاني) 14199 مشاركا، وفق بيانات لوزارة السياحة والآثار.

وتظهر البيانات حسب ما نقلت قناة المملكة أن غالبية الزوار اتجهوا لمدينة العقبة حيث وصل العدد 11413 ووادي رم 1721 والبترا 1622 والمغطس 1530 وبقبة العدد كان على وجهات أخرى.

والملفت بالأرقام أن هنالك واجهات لم تسجل أي زيارة عبر “أردننا جنة” مثل جرش ومحمية ضانا والشوبك.

وأطلقت وزارة السياحة برنامج “أردننا جنة” في مايو/ أيار 2019 بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة، حيث جرى الاستمرار به وتطوير الوجهات السياحية التي يشملها باستثناء فترة انتشار وباء كورونا.

برنامج “أردننا جنة” تدعم رحلاته وزارة السياحة والآثار والهيئة بنسبة تتجاوز 50% من كلف الرحلة، وتنفذه المكاتب السياحية ومختلف القطاع السياحي، ويهدف إلى تحفيز وتنشيط السياحة الداخلية، وتشجيع المواطنين على زيارة العشرات من الوجهات السياحية