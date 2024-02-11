بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

108 ملايين دينار صادرات تجارة عمان الشهر الماضي

11 فبراير 2024
108 ملايين دينار صادرات تجارة عمان الشهر الماضي

وطنا اليوم:بلغت قيمة شهادات المنشأ التي أصدرتها غرفة تجارة عمان لتصدير بضائع وسلع لبلدان عربية وأجنبية خلال شهر كانون الثاني الماضي نحو 108 ملايين دينار، مقابل 99 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2023.
وحسب معطيات إحصائية للغرفة،بلغ عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة الشهر الماضي 1778 شهادة مقابل 2350 شهادة للفترة نفسها خلال العام الماضي.
وذهبت شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة الشهر الماضي إلى العديد من البلدان، أبرزها السعودية بعدد 245 شهادة، ثم الإمارات 200 فالعراق 189، ومصر 83، وسويسرا بعدد 3 شهادات منشأ.
وتوزعت الصادرات من حيث قيمتها على العراق بقيمة 61 مليون دينار، والإمارات العربية المتحدة 10 ملايين دينار، ومصر نحو 8 ملايين دينار، والسعودية 6 ملايين دينار، ثم سويسرا بقيمة 3 ملايين دينار.
ووفقا للمعطيات الإحصائية، بلغت قيمة صادرات المنتجات الأجنبية (إعادة تصدير) نحو 66 مليون دينار، والمنتجات الصناعية 16 مليون دينار، والزراعية 9 ملايين دينار، والعربية نحو 7 ملايين دينار، والبقية للعديد من المنتجات الأخرى المختلفة.
وتصدر الغرفة شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الأردنية الخام، وللبضائع الأجنبية التي يجري إعادة تصديرها وللبضائع الأجنبية المشتراة من السوق المحلية ضمن شروط محددة.
كما تصدر شهادات المنشأ للمنتجات الصناعية الأردنية بحسب طلب المصدر؛ استنادا إلى فاتورة المصنع الأصلية مصدقة من غرفة صناعية وشهادة منشأ أصلية ومصدقة حسب الأصول صادرة عن غرفة صناعية تثبت بأن البضاعة من منشأ أردني.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:39

التكنولوجيا الزراعية في عمان الاهلية تشارك بالمنتدى العربي حول نُدرة المياه وإدارتها

16:38

عمان الأهلية تشارك في دبي بمؤتمر جمعية القلب الأمريكية للرعاية الصحية

16:30

مبادرة لزراعة مليون شجرة في إربد

16:18

تجارة عمان وجمعية مستثمري الاسكان تبحثان سبل تنشيط أعمال قطاع الاسكان

16:13

الخصاونة: الأردن يتطلع لمواصلة دعم البنك الدولي للعديد من المشروعات الاقتصادية

15:53

وانتصرت الرياضة الأردنية ! تسجيل الأهداف أم تحقيق الأهداف؟

15:45

أميرة العسولي.. طبيبة فلسطينية تتحدى الرصاص الإسرائيلي

15:35

الحوثي تتوعد إسرائيل إذا اجتاحت رفح: سنوسّع عملياتنا

15:12

الأمن يبحث عن شخص إضرم النار بمركبتين في إربد

15:06

1.95 % معدل التضخم محليا في كانون الثاني الماضي

15:02

مقتل محتجزين إسرائيليين اثنين في قصف إسرائيلي على غزة

14:21

المركزي إلى شركات التأمين : هذه البيانات تُعتبر سرية

وفيات
عشيرة التل يشكرون المعزينوفيات الأحد 11-2-2024وفيات الجمعة 9-2-2024وفيات الخميس 8-2-2024وفيات الأربعاء 7 / 2 / 2024