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ترامب يتوعد بعمليات ترحيل واسعة للمهاجرين في حال انتخابه

11 فبراير 2024
ترامب يتوعد بعمليات ترحيل واسعة للمهاجرين في حال انتخابه

وطنا اليوم:أكد الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الحالي للانتخابات الرئاسية الجارية دونالد ترمب رفضه مشروع قانون الهجرة في بلاده، مضيفا أنه سيقوم “بعملية ترحيل” في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية.
وتابع أنه “منذ اليوم الأول، سأنهي كل سياسات الحدود المفتوحة لإدارة بايدن وسنطلق أكبر عملية ترحيل في تاريخ الولايات المتحدة. ليس لدينا خيار”.
وقرر مشرعون جمهوريون منع أي إصلاح لسياسة الهجرة قبل الانتخابات الرئاسية، بحسب وسائل إعلام أمريكية.
وخلال حملة ترمب الرئاسية الماضية، كان قد وعد ببناء جدار بين الولايات المتحدة والمكسيك، مضيفا أن ترحيل المهاجرين سيكون أحد أولوياته.


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