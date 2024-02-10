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في عمل فني مبدع … الأيقونة تحتفي بأبطال آسيا

منذ 3 ساعات
في عمل فني مبدع … الأيقونة تحتفي بأبطال آسيا


وطنا الليوم – أطلقت منصة “الأيقونة” الإعلامية عملاً فنياً جديداَ من باكورة إنتاجاتها إحتفاءَ بوصول المنتخبين العربيين الشقيقين، الأردني والقطري إلى المباراة النهائية من بطولة كأس أسيا لكرة القدم المقامة في الدوحة، وتسدل الستار على فعاليات البطولة مساء اليوم السبت.
“ليلة فرح عربية” أغنية بصوت الفنان القطري الكبير علي عبد الستار والنجم الأردني محمد بشار، كتب كلماتها الشاعر أحمد الفاعوري، ومن ألحان وتوزيع الموسيقار وائل الشرقاوي.
العمل يتغنى بمحبة الشعبين الشقيقين والعلاقة الوطيدة التي تربطهما والاعتزاز الكبير بهذين الفريقين اللذين استطاعا حسم المواجهات بكل إبداع وصولاَ إلى ملعب “لوسيل” في الدوحة الذي يحتضن المشهد الختامي للبطولة في لحظات تاريخية، إما أن يؤكد فيها “العنابي” حفاظه على لقب البطولة الذي حصل عليه العام 2019 في الإمارات العربية المتحدة، أو أن يدخل من خلاله منتخب “النشامى” التاريخ الرياضي العربي والأسيويإذا ما حسم اللقاء وحمل كأس البطولة للمرة الأولى في تاريخه ليبدأ عصر رياضي مميز في الأردن.
كلمات الأغنية تقول:
عربية عربية… البطولة عربية
النشامى و القطرية
ما بين إخوان القومية
عربية عربية
ما قصرتوا…انت وصلتوا…لقلب الناس
لعبتوا و كنتوا…رمز العزم…بقوة باس
قولوا الله…يا مشا الله…و شيلوا الكاس
لعب النشمي…و لعب القطري…يرفع الراس
في لوسيل…تصهل خيل…شدوا الحيل…و هزوا الأرض
اثنين أبطال…إرجال إرجال…بطيب أفعال…طول و عرض
مبروك يا داري قطر
يفديك قلبي و النظر
تستاهلي ولايق عليك
ارقى الى حد القمر
عيالك عيال الفخر
يفدوك في كل العمر
انت حكايات الطموح
يحميك من عين الشر
يحميك من عين الشر
عربية عربية…البطولة عربية
النشامى و القطرية
ما بين إخوان القومية
عربية عربية
و الأردني فعل و قول
ما يقبل أنصاف الحلول
تكتيك فن واحتراف
ما تثني الريح الجبال
عربية عربية
النشامى والقطرية
ما بين إخوان القومية
عربية عربية.

https://youtu.be/XCqv9NqOlwk?si=widV7-PBGGpgwO_A


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