“صناعة عمان” و”الجمارك” ينظمان ورشة حول منصة الموافقات المسبقة

وطنا اليوم – افتتح مدير عام غرفة صناعة عمان الدكتور نائل الحسامي ورشة العمل، التي نظمتها الغرفة وبالتعاون مع دائرة الجمارك الاردنية حول منصة الموافقات المسبقة التي سيصبح استخدامها الزاميا اعتبارا من الأول من ايار القادم، بحضور العديد من ممثلي الشركات الصناعية الأردنية.

مدير مشروع الموافقات المسبقة في دائرة الجمارك العقيد جمارك حنان المحتسب، استعرضت خلال اللقاء، الذي عقد في مبنى الغرفة، مشروع الموافقات المسبقة المعني بالاستيراد والتصدير والترانزيت، حيث اوضحت ان هذا المشروع يأتي ضمن جهود دائرة الجمارك بالنهوض بمستوى الخدمات المقدمة من الدائرة للشركات العاملة في القطاع الخاص، مشيرة الى مشاركة خمس جهات حكومية في هذا المشروع هي وزارة الاستثمار، وزارة الزراعة، وزارة البيئة، المؤسسة العامة للغذاء والدواء والمواصفات والمقاييس، حيث تم حوسبة معظم الخدمات الالكترونية في منصة رقمية موحدة متكاملة ابتداءً من تقديم المعاملة وانتهاءً بالحصول على الموافقة، الأمر الذي سيسهم في تقليص زمن الافراج عن البضائع الواردة والصادرة وتبسيط الاجراءات الادارية والاجرائية، حيث يتم الحصول على الموافقات المسبقة الكترونيا دون الحاجة الى الحضور، كما توفر المنصة خدمة متابعة الاجراءات التي تمت على المعاملة.

رئيس قسم الاسيكودا في دائرة الجمارك مقدم جمارك اياد ابوحمدة والمدقق في مديرية التعريفة الجمركية نقيب جمارك شهد بدر قدما شرحا خلال الورشة حول تصنيف القرار الاولي “التبنيد” وتطويرنظام الاسيكودا وكذلك استعرضا الشاشة الاستفسارية على البنود ومحاكاة الرسوم ضمن نظام الاسيكودا، حيث اشارا الى انه يمكن من خلال نظام الاسيكودا البحث عن جميع المعلومات التي تخص العمل الجمركي من بنود التعريفة الجمركية والقيمة واحتساب العملات اضافةً بان النظام الجديد يتميز بإدخال تقنية البحث باستخدام الذكاء الصناعي للبحث عن بنود التعريفة والاوصاف التجارية وفق أحدث التكنولوجيا المعاصرة على الموقع الالكتروني.

وجرى في نهاية الورشة فتح باب النقاش والاجابة عن استفسارات الحضور من ممثلي الشركات الصناعية.