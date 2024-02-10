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منذ 5 ساعات

الدكتور عدنان الطوباسي
في بادرة جميلة أقام قسم الارشاد النفسي في كلية الآداب والعلوم التربوية في جامعة فيلادلفيا وبدعم من إدارة الجامعة وعمادة الكلية الملتقى التربوي الأول بمشاركة اكثر من خمسين مدرسة من محافظات المملكة وحضور أكثر من ١٥٠ مشاركا ومشاركة من معلمين ومرشدين ومدراء وباحثين وخبراء تناولوا على مدار يوم : العلاقة التكاملية بين المرشد والمعلم في المدارس وخطة الارشاد ومهارات المعلم وكل ما يتعلق بالعملية الإرشادية وأجواء المدرسة وأولياء الامور وتطوير المهارات بما يثري العملية الإرشادية ويطورها الى افاق أرحب.
جاء الملتقى ايمانا من القسم بتنمية العلاقة والمجتمع المحلي وخدمة خاصة وان القسم يمنح درجة البكالوريوس في الارشاد النفسي ودرجة الدبلوم العالي في التربية. وينتشر خريجوه في انحاء المعمورة يساهمون في الارشاد والتنمية والبناء النفسي..وقد اعدتهم الجامعة التي تحتل مراكز متقدمة متطورة في المعايير الدولية وقامت بصقل شخصيتهم وتنمية قدراتهم ومواهبهم وتدريبهم على كافة المجالات الثقافية والاجتماعية من اجل مستقبل افضل واكثر اشراقا وجمالا ولكل مجتهد نصيب.


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