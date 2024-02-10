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أجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق اليوم ومائلة للدفء غدا

10 فبراير 2024
أجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق اليوم ومائلة للدفء غدا

وطنا اليوم- تكون الأجواء اليوم السبت، باردة نسبيا في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وهناك احتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء من شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، ترتفع درجات الحرارة قليلاً يوم غدٍ الأحد، بحيث تسود أجواء باردة نسبيا فوق المرتفعات الجبلية العالية، ومائلة للدفء في بقية المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في المناطق الشرقية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
وتكون الأجواء الاثنين، لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.
اما الثلاثاء، فتكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 15 – 6 درجات مئوية، وفي غرب عمان 13 – 4، وفي المرتفعات الشمالية 12 – 5، وفي مرتفعات الشراة 13 – 3، وفي مناطق البادية 19 – 4، وفي مناطق السهول 15 – 7، وفي الأغوار الشمالية 21 – 9، وفي الأغوار الجنوبية 24 – 10، وفي البحر الميت 23 – 11، وفي خليج العقبة 24 – 11 درجة مئوية.


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