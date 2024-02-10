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عمان الأهلية تستقبل وفد مجلس التعليم العالي التركي وتوقع خمس اتفاقيات تعاون مع كبرى الجامعات التركية

10 فبراير 2024
عمان الأهلية تستقبل وفد مجلس التعليم العالي التركي وتوقع خمس اتفاقيات تعاون مع كبرى الجامعات التركية

وطنا اليوم-زار وفد من مجلس التعليم العالي التركي يوم الأربعاء الموافق 7-2-2024 جامعة عمان الأهلية برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور حسين كارامان ورؤساء خمسة من كبرى الجامعات التركية وهي كل من جامعة مرمرة وجامعة أنقرة وجامعة إسطنبول التقنية وجامعة هشتابيه وجامعة غازي، وذلك على هامش زيارة رسمية لمجلس التعليم العالي التركي بدعوة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة، ضمن الخطة التنفيذية لاستراتيجية استقطاب الطلبة الوافدين للدراسة في مؤسسات التعليم العالي في الأردن للأعوام (2023- 2027).
واستقبل رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان الوفد التركي بحضور نائب رئيس الجامعة لشؤون العلاقات الدولية والجودة الأستاذ الدكتور أنس السعود، حيث رحب بالوفد الزائر وأكد على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية تركيا، معربًا عن سعادته بهذه الزيارة التي تتزامن مع مناسبة عزيزة وهي اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم لسلطاته الدستورية، مؤكداً تطلع جامعة عمان الأهلية لتعزيز التعاون مع الجامعات التركية العريقة.
من جهته، قال رئيس الوفد التركي الدكتور حسين كارامان إن الهدف من الزيارة تعزيز وتطوير الشراكة مع كبرى الجامعات الأردنية وأعرقها ومنها جامعة عمان الأهلية أولى الجامعات الأردنية الخاصة، مؤكداً حرص مجلس التعليم العالي التركي على تعزير التعاون ما بين الجامعات التركية وجامعة عمان الأهلية في مجموعة من البرامج منها برنامج اللغة التركية وبرنامج اللغة العربية للناطقين بغيرها، نظراً لوجود رغبة لدى العديد من الطلبة الأتراك للدراسة في الأردن.
وقد تم التوقيع على هامش الزيارة اتفاقيات تعاون مشترك مع الجامعات التركية الخمس الحاضرة، مؤكدين على أهمية تعزيز سبل التعاون في مجالات البرامج المشتركة وتبادل الطلبة والبحوث المشتركة في كافة التخصصات.
واصطحب الأستاذ الدكتور أنس السعود الوفد التركي في جولة على بعض مرافق الجامعة اطلع الوفد خلالها على جاهزية الجامعة وأهم مميزاتها.


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