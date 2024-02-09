مشاركة عالمية في بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية للجولف والمقدمة من صندوق الاستثمارات العامة

وطنا اليوم – تتميز بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية للجولف والمقدمة من صندوق الاستثمارات العامة بمشاركة مرصعة بالنجمات بطلات كأس سولهايم ونجمات الجولف الصاعدات مثل ليكسي تومسون وكارلوتا سيغاندا وتريشات تشينجلاب.

ومع استمرار الرياض لتصبح المحور الثقافي والرياضي للمملكة، ستظهر بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية للجولف والمقدمة من صندوق الاستثمارات العامة لأول مرة في العاصمة حيث يعتبر الحدث نقلة نوعية على مستوى بطولات الجولف العالمية بجوائز قدرها 5 ملايين دولار أمريكي، وهي ذات الجوائز المقدمة في البطولة السعودية الدولية المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة مما يمثل علامة فارقة في لعبة الجولف، ويعتبر أكبر حدث يحقق التكافؤ في الأجور بين مسابقات الرجال والسيدات.

وشهدت البطولة في العام الماضي احداثا دراماتيكية فلم تحظى ليكسي تومسون بفرصة رفع كأس بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية للجولف مما سمح لمنافستها ليديا كو، الفائزة مرتين، بالتقدم على تومسون لتحقق اللقب حيث أنهت الأمريكية T3، إلى جانب ليليا فو ومانون دي روي.

ويعرف عن الامريكية تومسون بأنها منافسة قوية تلعب تحت الضغط مما جعلها تحت دائرة الضوء في عمر مبكر “12 عام” عندما أصبحت اصغر لاعبة تنافس في بطولات الولايات المتحدة الأمريكية المفتوحة للسيدات مما سيجعلها ستلعب في الرياض وعيناها على لقب الجولف في المملكة وجولاتها الأوروبية الثالثة للسيدات (LET).

وبهذه المناسبة تحدثت ليكسي تومسون عن عودتها إلى المملكة العربية السعودية، وأضافت: “تعتبر بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية للجولف خطوة مهمة إلى الأمام في دفع هذه الرياضة، ليس فقط في السعودية ولكن على نطاق عالمي، ومن دواعي سروري أن أكون جزءًا من حدث يدافع عن المساواة في جوائز لعبة الجولف.

وتابعت:«تصميمي أقوى من أي وقت مضى على تجاوز ما حصل معي العام الماضي وتأمين أول لقب لي في أرامكو السعودية للسيدات، هذه المرة في مسار جديد بالنسبة لي، وفي مدينة جديدة في الرياض».

والى جانب مشاركة تومسون فان البطولة تشهد مشاركة نجمات كأس سولهايم، كارلوتا سيجاندا، التي شهدت احداثا لا تنسى في 2023 ، حيث سجلت T3 في بطولة PGA للسيدات KPMG وحققت الفوز لتعيد لقب كأس سولهايم لمو.طنها في أوروبا.

ومرة أخرى في أكتوبر، قادت سينجادا فريقها للفوز في سلسلة بطولات أرامكو للفرق المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة – الرياض – وتتطلع الآن إلى إضافة أول كأس لبطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية للجولف إلى مجموعتها الرائعة، والتي تشمل سلسلة بطولات أرامكو للفرق المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة – كأس فلوريدا للفردي .

مع التركيز على تحقيق المزيد في عام 2024، قالت كارلوتا سيجاندا: “يحتل نادي الرياض للجولف مكانة خاصة في قلبي، خاصة بعد قيادة فريقي للفوز في سلسلة فرق أرامكو المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة – الرياض. الآن، بالعودة إلى هذا الميدان، أنا حريصة على توجيه نفس الطاقة وهدفي تحقيق انتصار آخر.

وأضافت:”إن استمرار المساواة في قيمة الجوائز كتلك المقدمة في بطولات الرجال هو شهادة على التزام جولف السعودية برفع مستوى اللعبة ودفع التكافؤ في الأجور عبر لعبة الجولف. وهذا يمهد الطريق لمستقبل لا تكون فيه المساواة بين الجنسين في لعبة الجولف مجرد طموح بل حقيقة، وأنا فخورة بأن أكون جزءًا من حدث يدافع عن المساواة في لعبة الجولف. “

وتنضم النجمة التايلاندية الناشئة، تريشات تشينجلاب، إلى قائمة المشاركات بعد ترسيخ اسمها على LET في موسمها الأول في جولة العام الماضي. وستتحدى بطلة السباق إلى كوستا ديل سول وصاعدة العام 2023 أفضل لاعبة في العالم في أول حدث لها في أرامكو السعودية للسيدات الدولية.

وقالت تريشات تشينجلاب، الحائزة على وسام الاستحقاق لعام 2023: “الانضمام إلى البطولة شرف، وأنا متحمسة للمنافسة في هذه البطولة لأول مرة. وآضافت :”إنه حدث مرموق مع صندوق جوائز يمضي بالرياضة إلى الأمام. أنا هنا لأترك بصمتي، وأتعلم من الأفضل، وأساهم في النسيج النابض بالحياة لجولف السيدات في المملكة العربية السعودية.

وتبقى بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية للجولف المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة في طليعة وضع معايير جديدة في عالم الجولف، مما يجسد التزام المملكة العربية السعودية المستمر بتعزيز النمو والاعتراف العالمي بالرياضة النسائية.