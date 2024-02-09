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غارات تستهدف تجمع خبراء طيران إيرانيين في مطار المزة العسكري غرب دمشق

منذ ساعتين
غارات تستهدف تجمع خبراء طيران إيرانيين في مطار المزة العسكري غرب دمشق

وطنا اليوم:دوت انفجارات عنيفة في مطار المزة العسكري غربي مدينة دمشق، سمع دويها سكان المنطقة في أحياء المزة ومعضمية الشام، بينما قالت وكالة النظام الرسمية “سانا” إن “وسائط الدفاع الجوي السورية أسقطت طائرتين مسيرتين دخلتا من اتجاه الجولان السوري المحتل”.
مصدر عسكري مطلع قال إن الغارات الإسرائيلية قصفت تجمع خبراء إيرانيين يعملون ضمن مطار المزة العسكري.
وبحسب المتحدث فإن “القصف استهدف مركز صيانة عسكريا يعمل فيه خبراء طيران إيرانيون ضمن المطار”.
ونقلت “سانا” عن مصدر عسكري قوله: “حوالي الساعة 10 : 14 من بعد ظهر اليوم خرقت الأجواء السورية طائرتان مسيرتان من اتجاه الجولان السوري المحتل، وقد تصدت لهما وسائط دفاعنا الجوي وتم إسقاطهما غربي دمشق”.
من جهته قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن أصوات انفجارات عنيفة سمعت في العاصمة دمشق ومحيطها، ناجمة عن استهداف جديد للأراضي السورية، حيث جرى استهداف منطقة مطار المزة العسكري غرب العاصمة دمشق، حيث تتواجد هناك مواقع تابعة لحزب الله اللبناني والميليشيات الإيرانية.
وبينما حاولت دفاعات النظام الجوية التصدي للصواريخ، سقطت بقايا أحد صواريخ الدفاعات الجوية على منزل بمحيط السيدة زينب جنوب العاصمة دمشق، فيما لم ترد معلومات عن الخسائر البشرية والمادية.
وأفاد المرصد السوري بوصول طائرة إلى مطار المزة العسكري قبل ساعات قليلة من الاستهداف، بينما نفت مصادر إسرائيلية مسؤولية إسرائيل حول هذا الاستهداف.


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