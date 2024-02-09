ضبط 200 ألف دولار مزوّرة حاول أردنيان تهريبها عبر مطار بيروت إلى القاهرة

وطنا اليوم:قال مصدر أمني لبناني مساء الجمعة:إن فصيلة التفتيشات في قوى الأمن الداخلي في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت ضبطت مبلغا من الدولارات المزورة قدرت بـ 200 الف دولار مع مواطنين أردنيين.

وذكر المصدر أن المواطنين الأردنيين كانا يحاولان تهريب المبالغ إلى العاصمة المصرية القاهرة داخل حقائبهما بطريقة جديدة ومبتكرة.