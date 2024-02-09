تنشيط السياحة تشارك في معرض ميلانو الدولي السياحي

وطنا اليوم:اختتمت هيئة تنشيط السياحة مشاركتها اليوم ، في معرض ( BIT )ميلانو الدولي السياحي المقام في إيطاليا خلال الفترة من 4 – 6 شباط الحالي ، بمشاركة 24 مشاركا من مكاتب وفنادق سياحية اضافة إلى ممثلين من السفارة الأردنية في إيطاليا، والملكية الأردنية وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة .

وبحسب بيان للهيئة اليوم الثلاثاء ، زارت وزيرة السياحة الإيطالية دانييلا سانتانكيه الجناح الأردني حيث التقت مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات وبحث الجانبان سبل التعاون المشترك في الشأن السياحي إضافة الى التأكيد على متانة العلاقة بين إيطاليا والأردن حيث يعتبر السوق الإيطالي من اهم الأسواق الرافدة لقطاع السياحة الأردني .

كما التقى مدير عام الهيئة الدكتور عبدالرزاق عربيات رئيس جمعية السياحة الإيطالية حيث اكد الطرفان إن المعرض يعد فرصة كبيرة لتمتين العلاقات بين الموردين وقنوات التوزيع في صناعة السياحة، حيث بحث الطرفان خلال اللقاء أهم الفرص والجوانب التي من شانها تحسين الحركة السياحية بين البلدين، مع طرح مقترحات تسهم في مؤشرات النمو السياحي في القطاع وزيادة اعداد السياح خلال العام 2024.

وتوقع عربيات ان تشهد السياحة الإيطالية زيادة خلال العام الحالي بنسبة 20 الى 25 بالمائة مشيرا الى ان المملكة استقبلت سياح من إيطاليا بلغ 128 الف سائح للعام الماضي مقارنة بعدد سياح بلغ 73 الف للعام الذي سبقه .

وتطرق عربيات إلى أهمية الجناح الأردني في المعرض للترويج السياحي للمملكة، لافتا إلى أنه تم عقد 49 اجتماعا مع القطاع السياحي الإيطالي وشركات الطيران والاعلام الإيطالي تم التركيز خلالها على ترويج الأردن ومناقشة سبل التعاون المشترك معهم.

وتابع عربيات أنه “تم خلال أيام المعرض إجراء مقابلات ولقاءات مع وسائل إلاعلام ألاجنبية لترويج وتسويق المملكة وإيصال الصورة الجاذبة والإيجابية عنها”، موضحاً أن المعرض يعد بمثابة الحدث الأضخم في إيطاليا للترويج للسياحة العالمية وتسويق عروضها السياحية في جميع أنحاء العالم.

وأكد عربيات، حرص الهيئة على المشاركة في مثل هذه المعارض الدولية للترويج للمقصد السياحي الأردني، والتواصل الفاعل للتعرف على مطالب ومقترحات منظمي الرحلات التسويقية والترويجية المشاركة في المعرض وتعزيز سبل التعاون معهم.

وعلى هامش مشاركة الهيئة نظمت فعالية Jordan Event لتوطيد العلاقات بين السياحة الاردنية والايطالية بحضور عدد من مكاتب السياحة الايطالية و الاردنية.

ويجمع المعرض الذي يقام على مدار يومان، مشغلي السياحة والسفر من جميع أنحاء العالم بحضور الملكية الأردنية للطيران .