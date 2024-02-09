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نتنياهو يأمر الجيش بالاستعداد لإخلاء رفح قبل اقتحامها

منذ 4 ساعات
نتنياهو يأمر الجيش بالاستعداد لإخلاء رفح قبل اقتحامها

وطنا اليوم:أفادت وكالة “رويترز”، الجمعة، بأن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمر الجيش بتطوير خطة مزدوجة لإجلاء المدنيين من رفح وهزيمة ما تبقى من قوات حماس.
وقالت نقلا عن مكتب نتنياهو: “لا يمكن تحقيق هدف الحرب وهو تدمير حماس مع بقاء 4 كتائب تابعة لحماس في رفح”.
وتركز قوات الاحتلال عملياتها العسكرية في حي الرمال بمناطق أبو الكأس ومحيط برج داود وحول برج الظافر 9، بالإضافة إلى الشوارع المحيطة بالسرايا من الجهة الغربية.
وتضع آليات الاحتلال سواتر رملية بين عصائر الجرجاوي في منطقة الجندي المجهول ومشفى أصدقاء المريض في شارع الشهداء لتأمين تغطية نارية لعملياتها في منطقة الصناعة.
كما يتركز التحرك في شارع عمر المختار غرب السرايا وشارع الوحدة غرب ضبيط وشارع الثلاثيني غرب مفترق الحايك وشارع الشهداء والمنطقة الغربية، حيث تشهد السرايا خطورة للغاية، وتستهدف قوات الاحتلال أي جسم يتحرك هناك.

اللواء السابع
إلى ذلك، أفادت قناة “كان” العبرية، الجمعة، بأن جيش الاحتلال قرر إعادة اللواء السابع إلى خان يونس جنوب قطاع غزة، بعد سحبه من القطاع.
وكان جيش الاحتلال قد سحب الفرقة 36 من قطاع غزة، في كانون الثاني/يناير الماضي.
وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن الجيش قرر سحب الفرقة 36 التي تضم اللواء غولاني واللواء 188 واللواء السابع من سلاح المدرعات، وفرقة إطفاء تابعة لسلاح المدفعية ولواء عتسيوني الاحتياطي.
وذكرت المصادر أن قرار الجيش يأتي بعد تقييم للوضع القتالي وللحفاظ على كفاءة القوات


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