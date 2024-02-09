انزعاج شعبي من ارتفاع سعر الخيار في الأسواق

وطنا اليوم:شكا أردنيون، الجمعة، من ارتفاع سعر بيع الخيار في الأسواق، مؤكدين أن سعر بيع الكيلو الواحد وصل إلى دينار و25 قرشا.

وبحسب قائمة أسعار الأصناف الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، أمس الخميس، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الخيار بين 60 و100 قرشا للكيلو الغرام الواحد.

وبلغت كمية الخيار الواردة إلى السوق المركزي الخميس 120 طنا و208 كيلو غرامات.