إنزال خطيب مسجد في البقعة بالقوة عن المنبر ومنعه من إتمام خطبة الجمعة

وطنا اليوم:أفادت الأنباء الواردة من مخيم البقعة شمال عمّان ، بقيام عدد من المصلين ، بالتهجم على خطيب أحد المساجد الكبرى بالمنطقة، مجبرينه على إنهاء خطبة الجمعة والنزول عن المنبر ، احتجاجا على عدم تطرقه إلى العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة .

وبحسب مصلين هناك، فقد خصص خطيب الجمعة حديثه حول أهمية المساجد وعمارتها والمحافظة عليها ، في حين لم يتطرق الخطيب خلال خطبته الأولى والثانية للعدوان الصهيوني على قطاع غزة وقتل الأطفال والأبرياء ، واستهداف المساجد بالقصف والتدمير في قطاع غزة.

وعقب صلاة الجماعة تدافع مصلون للوصول للخطيب ومهاجمته ولومه على خطبته، وطلب منه مصلون بعدم العودة لهذا المسجد.

ويعتبر مسجد غزة هاشم المحاذي لمخيم البقعة، مسجدا مركزيا يؤمه نحو 2500 مصلي كل جمعة، وتقام فيه صلوات الجنائز على الأموات .