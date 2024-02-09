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الأردنيون ينفذون وقفات تضامنية إسنادًا لأهالي غزة

منذ 4 ساعات
الأردنيون ينفذون وقفات تضامنية إسنادًا لأهالي غزة

وطنا اليوم:انطلقت بعد صلاة الجمعة، مسيرات حاشدة في العاصمة عمان، للأسبوع الثامن عشر، على التوالي، تنديدًا بعدوان الاحتلال على غزة، وإسنادا لأهل غزة.
وانطلقت مسيرة حاشدة من أمام المسجد الحسيني في وسط البلد بالعاصمة عمان، بعد صلاة الجمعة، استنكرت الحصار المطبق التي يعاني منها أهل القطاع، التي تؤول به إلى الارتقاء جراء الجوع والمرض والبرد.
ودعت المسيرات في كل من الطفيلة والعقبة إلى الضغط الدولي لوقف المجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين في القطاع، إلى جانب كسر الحصار المفروض على القطاع، وحمل أحدهم لافتة كتب عليها: “التطبيع جريمة”.


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