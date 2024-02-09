عموتة: سنلعب غدا دون ضغط وسنستمتع بالمباراة

وطنا اليوم:قال مدرب المنخب الوطني الحسين عموتة أن مباراة الغد مع المنتخب القطري ستكون عائلية.

وقال عموته خلال مؤتمر صحفي، الجمعة قبل المباراة النهائية في كأس آسيا، إن المنتخب الوطني قرر الاستمتاع بمباراة الغد، قائلا: “سنلعب من دون ضغط وسنستمتع بالمباراة”.

وتابع أن فريق النشامي يستعد من كل الجوانب الذهنية والتكتيكية لنهائي كأس آسيا.

وأشار إلى أنه لو توج المنتخب الوطني بالمباراة، سيكون أول لقب في كأس آسيا بتاريخ الكرة الأردنية.

وأضاف عموتة، “”راض عن ما حققته، هذا كان تحديا شخصيا بالنسبة لي، فريقنا مكتمل بنسبة كبيرة لمباراة الغد، ومنتخب قطر ليس سهلا”.

ولفت إلى أنه “دائما عندما يخسر الفريق يتحمل المدرب المسؤولية، والعكس في حالة المكسب، ولا ألتفت كثيرا إلى حديث النقاد في الإعلام”.

وفي سؤال أحد الصحفيين عن استراتيجية المنتخب الوطني، فضل عموتة التكلم عن أهداف المنتخب الاردني المستقبلية بعد انتهاء البطولة.