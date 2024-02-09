بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رياضة

عموتة: سنلعب غدا دون ضغط وسنستمتع بالمباراة

منذ ساعة واحدة
عموتة: سنلعب غدا دون ضغط وسنستمتع بالمباراة

وطنا اليوم:قال مدرب المنخب الوطني الحسين عموتة أن مباراة الغد مع المنتخب القطري ستكون عائلية.
وقال عموته خلال مؤتمر صحفي، الجمعة قبل المباراة النهائية في كأس آسيا، إن المنتخب الوطني قرر الاستمتاع بمباراة الغد، قائلا: “سنلعب من دون ضغط وسنستمتع بالمباراة”.
وتابع أن فريق النشامي يستعد من كل الجوانب الذهنية والتكتيكية لنهائي كأس آسيا.
وأشار إلى أنه لو توج المنتخب الوطني بالمباراة، سيكون أول لقب في كأس آسيا بتاريخ الكرة الأردنية.
وأضاف عموتة، “”راض عن ما حققته، هذا كان تحديا شخصيا بالنسبة لي، فريقنا مكتمل بنسبة كبيرة لمباراة الغد، ومنتخب قطر ليس سهلا”.
ولفت إلى أنه “دائما عندما يخسر الفريق يتحمل المدرب المسؤولية، والعكس في حالة المكسب، ولا ألتفت كثيرا إلى حديث النقاد في الإعلام”.
وفي سؤال أحد الصحفيين عن استراتيجية المنتخب الوطني، فضل عموتة التكلم عن أهداف المنتخب الاردني المستقبلية بعد انتهاء البطولة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:58

مندوباً عن جلالة الملك وسمو ولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة القطيشات

11:49

الذكرى47 لاستشهاد الملكة علياء الحسين

11:33

اجتماع طارئ لمناقشة اسس منح مكافأة مالية شهرية للتمريض

11:23

مطالبات بترحيل كريستيانو بعد حركة بذيئة أمام الهلال

11:05

تفاعل واسع في فرنسا مع شهادة مفزعة لممرضة عائدة من غزة

10:57

وفيات الجمعة 9-2-2024

10:51

السفير الأردني بالدوحة: مؤشراتنا أعلى لحصد اللقب

10:44

لاعبات ايرلنديات يرفضن مصافحة نظيراتهن الاسرائيليات

10:16

هفوة جديدة لبايدن..السيسي رئيس المكسيك

10:08

كيم يتوعد بـ تغيير التاريخ إذا تعرضت بلاده لأي هجوم

10:02

المكتب الحكومي بغزة: 15 مليار دولار خسائر أولية للحرب

09:56

بوتين في مقابلة نادرة مع مذيع أمريكي : سنهاجم بولندا بحالة واحدة فقط

وفيات
وفيات الجمعة 9-2-2024وفيات الخميس 8-2-2024وفيات الأربعاء 7 / 2 / 2024وفيات الثلاثاء 6-2-2024وفيات الإثنين 5-2-2024