بوتين في مقابلة نادرة مع مذيع أمريكي : سنهاجم بولندا بحالة واحدة فقط

وطنا اليوم:أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقابلة أجراها معه المذيع الأمريكي تاكر كارلسون وبُثت مساء الخميس 8 فبراير/شباط 2024، أنه “من غير الوارد” أن تغزو القوات الروسية بولندا أو لاتفيا، مشدداً على أنه “ببساطة ليست لدينا أي مصلحة” في توسيع الحرب الدائرة في أوكرانيا.

بوتين اعتبر في المقابلة التي تعتبر الأولى له مع جهة أمريكية منذ بدء الهجوم على أوكرانيا، أن هزيمة قواته في الحرب التي تخوضها في أوكرانيا “مستحيلة بحكم التعريف”.

وأشار بوتين في المقابلة التي استمرت ساعتين مع مذيع التلفزيون الأمريكي تاكر كارلسون إلى أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق للإفراج عن الصحافي الأمريكي إيفان غيرشكوفيتش، المحتجز في روسيا منذ نحو عام بتهمة التجسس.

متى يمكن أن تهاجم روسيا بولندا؟

ورداً على سؤال عما إذا كان يمكنه تصور سيناريو يتم خلاله إرسال قوات روسية إلى بولندا العضو في حلف شمال الأطلسي، أجاب بوتين: “فقط في حالة واحدة، إذا هاجمت بولندا روسيا. لماذا؟ لأننا ليس لدينا مصلحة في بولندا أو لاتفيا أو أي مكان آخر. لماذا نفعل ذلك؟ ببساطة ليس لدينا أي مصلحة”.

واعتبر بوتين أن هزيمة قواته في الحرب التي تخوضها في أوكرانيا “مستحيلة بحكم التعريف”.

وأضاف الرئيس الروسي: “كانت هناك صيحات وأصوات تدعو لإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا في ساحة المعركة. برأيي، هذا الأمر مستحيل بحكم التعريف. هذا لن يحدث أبداً”.

كما أشار إلى أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق للإفراج عن الصحفي الأمريكي إيفان غيرشكوفيتش، المحتجز في روسيا منذ نحو عام بتهمة التجسس.

وقال بوتين: “أعتقد أنه يمكن التوصل إلى اتفاق. ليست هناك محرمات لتسوية هذه القضية. نحن مستعدون لحلها، لكن بعض الشروط تناقش عبر قنوات أجهزة الاستخبارات”.

لماذا وافق بوتين على إجراء هذه المقابلة؟

وتحدث بوتين باللغة الروسية، وجرت دبلجة تصريحاته إلى الإنجليزية. وبدأها بحديث مطول حول علاقات روسيا مع أوكرانيا وبولندا ودول أخرى.

وقال الكرملين إن بوتين وافق على إجراء المقابلة مع كارلسون؛ لأن النهج الذي يتبعه مذيع فوكس نيوز السابق يختلف عن التغطية “أحادية الجانب” للصراع في أوكرانيا التي تتبعها العديد من وسائل الإعلام الغربية.

ويعتبر كارلسون على علاقة وثيقة بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي من المتوقع أن يكون مرشح الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ويدعو ترامب إلى وقف تصعيد الحرب في أوكرانيا، حيث تقدم إدارة الرئيس جو بايدن دعماً قوياً لحكومة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، كما أنه يعارض إرسال مليارات الدولارات من المساعدات.

فيديو الترويج للمقابلة أثار جدلاً واسعاً

وكان فيديو نشره الصحفي الأمريكي الشهير تاكر كارلسون قد أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وحصد ملايين المشاهدات على منصة “إكس”؛ حيث أعلن أنه سيجري مقابلة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيراً إلى أن الغرض منها هو إطلاع الشعب الأمريكي على حقيقة روسيا وأسباب أزمة أوكرانيا.

ونشر كارلسون فيديو ظهر فيه أمام الكرملين بلغ عدد مشاهداته 20 مليون مشاهدة، وأشار كارلسون إلى أن البيت الأبيض حاول مرتين تعطيل مقابلته مع بوتين ومنعه من إجرائها، فيما نفت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير في وقت لاحق تصريح كارلسون.

كما أشار الصحفي الأمريكي إلى أن رجل الأعمال إيلون ماسك ومالك منصة “إكس” وعد بعدم تقييد أو حجب مقابلته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأشار الصحفي الأمريكي الشهير إلى أن معظم الأمريكيين لا يعلمون شيئاً، ولا يوجد لديهم فكرة صحيحة عما يحدث في روسيا أو في أوكرانيا.

وأضاف: “والناس في الدول الناطقة باللغة الإنجليزية لا يعلمون شيئاً عن هذه الحرب أيضاً، ويعتقدون أنه لا شيء حقاً تغير، وهم يقولون ذلك لأن أحداً لم يخبرهم الحقيقة، وسائل إعلامهم فاسدة، ويكذبون على القراء والمشاهدين، وهم يفعلون ذلك على غفلة منهم. على سبيل المثال من اليوم الأول للحرب في أوكرانيا، وسائل الإعلام الأمريكية تحدثت مع عشرات الأوكرانيين، وأجرت عشرات المقابلات مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي”.

كما أوضح كارلسون، حسب ما نشرته وسائل إعلام روسية، أن “المقابلات التي تجري في الولايات المتحدة هي في العادة ليست مقابلات صحفية؛ بل جلسات تملق مخصصة بشكل خاص للمبالغة، زيلينسكي طلب أن تدخل (أمريكا) بعمق في حرب في أوروبا الشرقية وتدفع من أجلها. هذه ليست صحافة. إنها دعاية حكومية، دعاية من أسوأ الأنواع والتي تقتل الناس”.

كما اتهم الصحفي الأمريكي السياسيين ووسائل الإعلام في أمريكا بالترويج لزعماء الغرب، مضيفاً: “لم يكلف أي صحفي غربي نفسه إجراء مقابلة مع رئيس الدولة الأخرى المنخرطة في الصراع، فلاديمير بوتين. معظم الأمريكيين لا يعلمون لماذا حارب بوتين أوكرانيا، أو ما هي أهدافه الآن. لم يسمعوا صوته أبداً. هذا خطأ. الأمريكيون لديهم الحق بمعرفة كل شيء بشأن الحرب التي ينخرطون فيها، ونحن لدينا الحق بإخبارهم بشأنها؛ لأننا أمريكيون أيضاً”.

وهنا أبرز ما جاء في المقابلة مع بوتين:

بوتين: روسيا وأوكرانيا سوف تتوصلان إلى اتفاق عاجلا أم آجلا

بوتين: روسيا لم تحقق أهدافها في أوكرانيا بعد

بوتين: لدى الدول الغربية خيارات كيف ستعترف بالسيطرة الروسية على المناطق الجديدة

كارلسون: من فجر السيل الشمالي؟.. بوتين: أنتم!

بوتين: العالم سيتغير بغض النظر عن كيفية انتهاء الأزمة في أوكرانيا

بوتين: لا يمكن إيقاف إبداع إيلون ماسك بل ينبغي التفاهم معه

شيء ما قد يتغير.. بوتين: روسيا أصبحت الاقتصاد الأول في أوروبا عام 2023 رغم العقوبات

بوتين: حين تأسس الاتحاد السوفييتي بدأ التأسيس لأوكرانيا السوفييتية

بوتين: أوكرانيا السوفييتية حصلت على الكثير من الأراضي التي لم تكن لها كسواحل على البحر الأسود

بوتين: أوكرانيا كيان مصطنع تأسس في الحقبة الستالينية

بوتين: معنى الأوكرانيين في اللغة الروسية هو الناس الذين يعيشون على الأطراف

بوتين: أوكرانيا دولة مصطنعة تم إنشاؤها بناء على رغبة ستالين ولم تكن موجودة قبل عام 1922

بوتين: لم أتحدث أبدا لرئيس وزراء هنغاريا بخصوص استرجاع أراض هنغارية من أوكرانيا

بوتين: العلاقات الروسية مع أوكرانيا تميزها اللغة ورابط القرابة والدين

بوتين: الغرب يخشى من الصين قوية أكثر مما يخشى من روسيا قوية

بوتين: الأمريكيون تعهدوا بعدم توسع الناتو شرقا لكن التوسع حدث 5 مرات

بوتين: بولندا قبل الحرب العالمية الثانية تعاونت مع هتلر ولم تستجب لكل مطالبه

بوتين: اقترحنا انضمام روسيا إلى الناتو بعد انهيار الاتحاد السوفييتي لكنهم رفضوا

بوتين: عندما رفض الناتو انضمامنا إليه كانوا يخشون روسيا كدولة كبيرة وقوية

بوتين: الناتو توسع 5 مرات بعد تقديم وعود لنا بعدم توسعه ولو لشبر واحد

بوتين: بعد 1917 حاول البلاشفة استعادة السيطرة وانطلقت أعمال عدائية مع بولندا ووقعنا بعدها اتفاقية سلام معها

بوتين: لا يمكن إرسال القوات الروسية إلى بولندا إلا في حال هجومها على روسيا

بوتين: لدينا معلومات بأن الولايات المتحدة دعمت الإرهابيين بروسيا واعتبرتهم معارضة

بوتين: روسيا مستعدة لتزويد أوروبا بالغاز عبر أنبوب “السيل الشمالي-2” ولكن ألمانيا لا تريد

بوتين: زرت الولايات المتحدة واقترحت بناء منظومة دفاع جوي موحدة مع واشنطن

بوتين: أوكرانيا دولة تابعة للولايات المتحدة

بوتين: الرئيس بوش ضغط على القادة الأوروبيين عام 2008 بإرساء سياسة الأبواب المفتوحة في الناتو

بوتين: بوش الابن قال إنه “سيجلد مؤخرات” مرؤوسيه لدعمهم الإرهابيين بالقوقاز لكنه لم يفعل

بوتين: الناتو نشر بنية تحتية عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابقة

بوتين: الغرب بدأ يدرك استحالة هزم روسيا

بوتين: كانت بيني وبين ترامب علاقة شخصية

بوتين: الغرب رفض الانتخابات في أوكرانيا عندما فاز ينيكوفيتش وجاءوا برئيس موال لهم

بوتين: ألمانيا وفرنسا وبولندا كانت ضامنة للاتفاق بين يانيكوفيتش والمعارضة لكنهم تنكروا لذاك

بوتين: أنا لا أخترع شيئا من عندي تاريخيا ويمكنني إعطاؤكم الوثائق

بوتين: وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية نظمت الانقلاب في أوكرانيا بشكل مباشر

بوتين: كان هناك تواطؤ إجرامي من قبل السلطات الأوكرانية ضد سكان دونباس وكان علينا حمايتهم

بوتين: تحدثنا مع واشنطن عدة مرات من أجل وقف الدعم العسكري لأوكرانيا وتنفيذ اتفاقيات مينسك لكنهم رفضوا

بوتين: لم نحقق بعد أهدافنا من خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا ومنها اجتثاث النازية

بوتين: بعد استقلال أوكرانيا بدأ البحث عن هوية الدولة وقرروا اعتماد أشخاص تعاونوا مع هتلر كرموز وطنية

بوتين: لقد جعلوا أشخاصا مثل بانديرا ممن تعاونوا مع النازية كرموز وطنية وقاموا بتمجيدهم

بوتين: في كندا عرضوا رجلا في البرلمان قال إنه حارب الروس في الحرب العالمية الثانية وهذا أمر غريب

بوتين: الشخص النازي الذي تم تقديمه في برلمان كندا وقفوا وصفقوا له

بوتين: يجب التخلص من الأشخاص الذين يحملون الأفكار النازية

بوتين: روسيا تقدم للولايات المتحدة مقترحا لوقف إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا

بوتين: جرت محادثات سلام مع الغرب ووصلت لمراحل متقدمة ولما سحبنا قواتنا من كييف انقلب الغرب على الاتفاقيات

بوتين: تحدثت مع بايدن قبل العملية العسكرية وقلت له آنذاك إنك تقوم بخطأ تاريخي كبير بدعم أوكرانيا بالسلاح

بوتين: لا حاجة لقتال الولايات المتحدة في أوكرانيا ومن الأفضل لها أن تتوصل إلى اتفاق مع روسيا

بوتين: على الغرب وقف إمداد أوكرانيا بالسلاح وسينتهي الأمر خلال أسابيع

بوتين: هناك أشخاص أذكياء يعرفون جيدا أن اتهام روسيا بالهجوم على الناتو مجرد فبركة

بوتين: روسيا تتفوق على الولايات المتحدة في صناعة الأسلحة فرط الصوتية

بوتين: الغرب يهدف لإضعاف روسيا بأكبر قدر ممكن

بوتين: لا أفهم لماذا يجب على الجنود الأمريكيين أن يقاتلوا بأوكرانيا وهي بعيدة عنهم آلاف الكيلومترات

بوتين: جورج بوش الابن لم يكن أسوأ من أي سياسي أمريكي أو روسي أو أوروبي آخر وكان يفهم ما كان يفعله

بوتين: حصة الدولار في تسويات التجارة الخارجية لروسيا انخفضت إلى 13% وحصة اليوان ارتفعت إلى 34%

بوتين: كنا نتعامل مع شركائنا سابقا بنسبة 51% عن طريق الدولار وقد خفضناه الآن إلى 13%

بوتين: للولايات المتحدة مشاكل عديدة يجب أن تهتم بها غير الحرب في أوكرانيا

بوتين: من فجر خط السيل الشمالي هو من لديه القدرات على ارتكاب ذلك والمستفيد منه

بوتين: عند التحقيق في تفجيرات “السيل الشمالي” لا يجب البحث عن جهة لها المصلحة في ذلك فحسب بل قادرة على القيام بذلك أيضا

بوتين: لقد أصبح الأمر واضحا للعالم أجمع ما الذي حدث لخطوط أنابيب “السيل الشمالي”

بوتين: ألمانيا تنقاد بمصالح الغرب الجماعي وليس بمصالح ألمانيا ولا يمكن فهم موقفها

بوتين: ألمانيا تزود أوكرانيا بالمال والسلاح وهي الثانية بعد واشنطن

بوتين: العالم يجب أن يكون موحدا والأمن مشتركا ولا يخدم طرفا واحدا فقط

بوتين: تهديدات القرم من جانب الولايات المتحدة خطأ سياسي فادح

بوتين: حتى حلفاء الولايات المتحدة حاليا يخفضون من احتياطاتهم بالدولار

بوتين: نحن والصين جيران ولدينا قرون من التعايش المشترك وسياسة بكين الخارجية ليست عدوانية

بوتين: التعاون الصيني مع أوروبا ينمو بأكثر من تعاون الصين معنا وتقييد أوروبا للتعاون مع بكين أذية لهم

بوتين: تمكنا من تجاوز 230 مليار دولار في حجم التبادل التجاري بين البلدين

بوتين: الاقتصاد الصيني أصبح رقم 1 في العالم وتجاوز الولايات المتحدة منذ فترة طويلة

بوتين: الولايات المتحدة دعمت الانفصاليين في القوقاز ومدت الإرهابيين بالسلاح

بوتين: الولايات المتحدة دولة معقدة وسريعة التغيير

بوتين: الولايات المتحدة بلد معقد وليس من السهل أن نعرف من يتخذ القرار فيه

بوتين: اعتمدت واشنطن بعد انهيار الاتحاد السوفييتي سياسة العقوبات ضد روسيا

بوتين: تحاول الولايات المتحدة تقسيم روسيا لكيانات صغيرة لاستخدامها في مواجهة الصين

بوتين: خصوم روسيا يريدون التفاوض مع موسكو ولكنهم لا يعرفون كيف

بوتين: العالم يتغير بغض النظر عن الحرب في أوكرانيا والولايات المتحدة تتدهور وتخسر مكانتها في العالم

بوتين: عرضنا التوصل للحل بخصوص أوكرانيا بوسائل سلمية لكن لم يصغ أحد إلينا بل واصلوا مهاجمة الروس

بوتين: الولايات المتحدة تحاول التأقلم مع العالم المتغير باستخدام القوة

بوتين: زيلينسكي وعد الناخبين الأوكران بجلب السلام لكنه نكث العهد عند وصوله للسلطة

بوتين: زيلينسكي يعتبر نفسه رئيسا لأوكرانيا لكنه يقوم فقط بما تمليه عليه الولايات المتحدة

بوتين: لماذا تفعل هذا يا فولوديا؟

بوتين: لا نرفض المفاوضات مع أوكرانيا لكن زيلينسكي فرض حظرا على التفاوض مع موسكو

بوتين: لا أتذكر آخر مرة تحدث فيها مع بايدن ولكن ذلك كان قبل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

بوتين : وحده الشيطان يعلم لماذا أقنع جونسون زيلينسكي بالانسحاب من المفاوضات مع روسيا

بوتين: نحاول بناء مستقبل زاهر للأطفال بناء على العادات والقيم الأسرية

بوتين: القانون الدولي يحتاج الآن إلى تعديلات لأن ميزان القوى في العالم تغير

بوتين: ثقافتنا ترتكز على الروح الروسية بخلاف الحضارة الغربية التي هي أكثر براغماتية

بوتين: تطور البشرية يبدأ من التطور النفسي

بوتين: علينا أن نصل إلى اتفاقية عالمية بشأن الذكاء الصناعي وآليات استخدامه

بوتين: لقد قمنا بالكثير من إشارات حسن النية تجاه الولايات المتحدة لكننا لم نحصل على أي رد على ذلك

بوتين: استخدام الدولار كأداة في الصراع السياسي أحد أكبر الأخطاء الاستراتيجية للقيادة الأمريكية

بوتين: تختلف التعريفات بشأن الجواسيس لكن الحصول على معلومات سرية هو تجسس

بوتين: من الصعب الانتصار في الحرب الدعائية على الولايات المتحدة فهي تسيطر على كافة وسائل الإعلام في العالم

بوتين: يمكن إطلاق سراح إيفان غيرغوفيتش عن طريق المحادثات بين الأجهزة الخاصة

بوتين: لا نرفض المفاوضات لكن أوكرانيا تنفذ ما تطلبه الولايات المتحدة وهي غير مستعدة لإنهاء الحرب