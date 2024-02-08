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الجزائر.. مقتل 3 عسكريين في تحطم طائرة هليكوبتر

منذ ساعتين
الجزائر.. مقتل 3 عسكريين في تحطم طائرة هليكوبتر

وطنا اليوم:أعلن التلفزيون الرسمي الجزائري، الخميس، عن مقتل ثلاثة عسكريين في حادثة تحطم طائرة هليكوبتر، أثناء مهمة تدريب، مساء الأربعاء، بمدينة المنيعة وسط البلاد.
وأوضح عن بيان لوزارة الدفاع أنه أثناء القيام بطلعة تدريبية ليلية مبرمجة سقطت، ليلة أمس، حوامة عسكرية قتالية من نوع (إم.آي-171) تابعة لقيادة القوات الجوية بضواحي مطار المنيعة بالناحية العسكرية الرابعة مما أسفر عن مقتل طاقمها المتكون من ثلاثة أفراد.
وكشف المصدر ذاته، عن فتح تحقيق لمعرفة سبب الحادث.
وعلى إثر الحادثة، تقدم الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الخميس، بأسمى عبارات التعازي والمواساة إلى أسر الضحايا وإلى كل أفراد الجيش.
وأسفرت الحادثة، بحسب بيان للرئاسة الجزائري، عن مقتل العقيد عمارة رضا والمقدم جلال ياسين والرقيب المتعاقد بلغربي محمد.


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